AA



ABD Hazine Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona erecek 2022 mali yılının mart ayında federal hükümetin bütçe açığı 193 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 660 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı martta geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 71'lik azalış gösterdi.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin martta 191 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18 artarak 315 milyar dolara yükselirken, harcamaları yaklaşık yüzde 45 azalarak 508 milyar dolara geriledi.

Ülkede 2022 mali yılının altıncı ayı olan mart itibarıyla toplam bütçe açığı 668 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1,7 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk altı ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 18 azalarak 2,8 trilyon dolara gerilerken, gelirler yaklaşık yüzde 25 artışla 2,1 trilyon dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2021 mali yılında toplam 2,8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve federal hükümet Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'deki 3,1 trilyon dolarlık açığın ardından ikinci en büyük bütçe açığını vermişti.