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        Haberler Ekonomi Para ABD'de büyüme beklentiyi aştı - Para Haberleri

        ABD'de büyüme beklentiyi aştı

        ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:59 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:59
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        ABD'de büyüme beklentiyi aştı
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        ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

        Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 arttı.

        Beklenenden fazla büyüme kaydeden ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 2,5 büyümesi öngörülüyordu.

        Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5'lik daralma kaydetmişti.

        ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, ithalattaki azalma ve tüketici harcamalarındaki artış etkili oldu. Aynı dönemde yatırımlar ve ihracatta ise düşüş yaşandı.

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        Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,1'lik artış kaydetti. Söz konusu endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,7 artmıştı.

        Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,5 arttı.

        Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 2,4 artması yönündeydi. Söz konusu endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,5 artmıştı.

        ABD'de özel sektör istihdamı, temmuzda 104 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı temmuz ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

        Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı temmuz ayında 104 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini aşan özel sektör istihdamının, bu dönemde 77 bin kişi artması öngörülüyordu.

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        Özel sektör istihdamında haziran ayında yaşanan düşüşe ilişkin veri ise 33 binden 23 bine aşağı yönlü revize edildi.

        İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 12 bin, orta ölçekli işletmelerde 46 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 46 bin kişi arttı.

        Söz konusu dönemde istihdam, hizmet sektöründe 74 bin, üretim sektöründe 31 bin kişilik artış kaydetti.

        ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, temmuzda yıllık ücret yüzde 4,4 arttı.

        ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, işe alım ve ücret verilerinin genel olarak sağlıklı bir ekonomiye işaret ettiğini belirtti.

        Richardson, işverenlerin "ekonominin bel kemiği" olan tüketicilerin dirençli kalacağı konusunda daha iyimser hale geldiğini ifade etti.

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