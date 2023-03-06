Jason Statham’ın yeni filmi ‘Servet Operasyonu’, büyük bir bölümünün Antalya'da çekilmesinden dolayı bizim için özel bir film.
Ne yazık ki Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilgi görmedi.
Öyle ki ABD açılışı bile sadece 3 milyon 160 bin Dolar olarak gerçekleşti.
Guy Ritchie ile Jason Statham'ı bir kez daha bir araya getiren ‘Servet Operasyonu’, beyazperdeye dünyayı tehdit edecek düzeyde ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder bir silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikâyesini yansıttı.
Jason Statham’ım Hugh Grant, Josh Hartnett ve Aubrey Plaza ile başrolleri paylaştığı filmde
Türk oyuncular Kaan Urgancıoğlu, Aksel Üstün, Tim Seyfi ve Ozan Ayhan da rol aldı.
5 Ocak’tan itibaren çeşitli ülkelerde gösterime giren, 50 milyon dolar bütçeye sahip ‘Servet Operasyonu’nun bugüne kadar 28 ülkede toplam hasılatı 33.947.161 Dolar oldu.
AVRUPA ÜLKELERİ
Almanya... 3.666.326 Dolar
Hollanda... 1.926.831 Dolar
İspanya... 1.796.800 Dolar
Macaristan... 813.676 Dolar
Ukrayna... 697.121 Dolar
Romanya... 547.480 Dolar
Türkiye... 454.419 Dolar
Belçika... 442.304 Dolar
Portekiz... 405.585 Dolar
Polonya... 387.583 Dolar
Bulgaristan... 350.836 Dolar
Hırvatistan... 246.607 Dolar
Çek Cumhuriyeti... 208.625 Dolar
Sırbistan ve Karadağ... 207.957 Dolar
Norveç... 171.934 Dolar
Slovakya... 114.667 Dolar
Litvanya... 97.640 Dolar
Slovenya... 49.551 Dolar
İzlanda... 28.064 Dolar
LATİN AMERİKA ÜLKELERİ
Meksika... 1.186.880 Dolar
Colombiya... 377.498 Dolar
ASYA PASİFİK ÜLKELERİ
Rusya... 9.377.037 Dolar
Avustralya... 4.284.939 Dolar
Birleşik Arap Emirlikleri... 1.768.231 Dolar
Yeni Zelanda... 763.067 Dolar
Vietnam... 257.510 Dolar
Hong Kong... 157.993 Dolar
KUZEY AMERİKA ÜLKELERİ
ABD (Açılış)... 3.160.000 Dolar
‘Servet Operasyonu’, Guy Ritchie’nin son 5 filmi arasında en az hasılat elde eden çalışması oldu.
Kod Adı: U.N.C.L.E. (2015)
Bütçe… 75.000.000 Dolar
ABD Açılışı… 13.421.036 Dolar
Küresel Hasılat… 107.045.109 Dolar
King Arthur: Legend of the Sword (2016)
Bütçe… 175.000.000 Dolar
ABD Açılışı… 15.371.270 Dolar
Küresel Hasılat… 48.675.066 Dolar
Alaaddin (2019)
Bütçe… 183.000.000 Dolar
ABD Açılışı… 91.500.929 Dolar
Küresel Hasılat… 1.050.693.953 Dolar
The Gentlemen (2019)
Bütçe… 22.000.000 Dolar
ABD Açılışı… 10.651.884 Dolar
Küresel Hasılat… 15.171.795 Dolar
Wrath of Man (2021)
Bütçe… 40.000.000 Dolar
ABD Açılışı… 8.309.007 Dolar
Küresel Hasılat… 103.966.489 Dolar
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