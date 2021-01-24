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Jason Statham da Türkiye'de film çeken yabancılar arasına girdi

Türkiye'de çekilen yabancı filmlere bir yenisi daha eklendi. Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı, Guy Ritchie'nin yönettiği 'Five Eyes' adlı sinema filminin bir bölümü Antalya'da çekiliyor. Geçimini bir dönem imitasyon ürünler sattığı seyyar satıcılıktan sağlayan Jason Statham, tesadüfen başladığı oyunculukta günümüzün en çok kazanan oyuncuları arasına girmeyi başardı

Jason Statham da Türkiye'de film çeken yabancılar arasına girdi

Jason Statham, 'Five Eyes' adlı sinema filminin çekimleri için Antalya'ya geldi. Statham'ın 1998'de oyunculuk kariyerini başlatan Guy Ritchie'nin yönettiği filmin çekimleri büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor. Statham'a casusluk türündeki filmde Aubrey Plaza, Cary Elwes ve Josh Hartnett eşlik ediyor.

Ergenlik yaşlarına geldiğinde önünde iki yol vardı.
Birincisi; birlikte markette çalışacağı babasını mutlu edecek, belli bir düzeyde garanti gelirle hayatını sürdürecekti.
İkincisi; gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz hayallerinin peşinde koşacaktı.

Tercihini yaptı; hayallerinin peşinde koşacaktı.
Hayali, yarenlik ettiği VinnieJones'unkiyle aynıydı.
Futbolcu olmak...
VinnieJones, futbolda yetenekliydi.
JasonStatham'da ise futbol adına yetenek görmek, Kaf Dağı'nda Anka kuşu bulmaya eşdeğerdi.

Jason Statham ile Vinnie Jones, sonraki yıllarda Hollywood United FC'de hobi olarak futbol oynadı. Statham ile Jones'un takım arkadaşları arasında Dermot Mulroney ile Robbie Williams da bulunuyordu.

JasonStatham, öğrenim gördüğü ortaokulun futbol takımında 5 yıl oynasa da en küçük bir gelişim gösteremezken VinnieJones; WimbledonFC,LeedsUnited,SheffieldUnited,Queens Park RangersFC ve Chelsea ve Galler Milli Futbol Takımı'nda kariyer yaptı.

Futbolda gelişim gösterememesiJasonStatham atlama sporuna yönlendirdi.
Kuleden atlama konusunda bir hayli çaba sarf etmesi sonucu Britanya Ulusal Dalış Takımı'na seçilen Jason Statham, 1990'da Commonwealth Yüzme Yarışmaları'nın atlama dalında dünya 12'ncisi oldu.

Bu yarışmadan sonra Spor Tanıtımları Ajansı'nın teklifiyle spor modelliğine başlayan Jason Statham, bir iç giyim markasının reklam yüzü olmasıyla elde ettiği küçük çaplı şöhretin sonucu 'Run to the Sun' ve 'Dream a Little of Me' adlı kliplerde rol aldı. Birkaç yıl boyunca spor modelliği yapan JasonStatham, kariyer bazında mutsuzluk yaşıyordu.
İçinde bulunduğu kabuğu bir türlü kırıp dışarı çıkamamanın yarattığı huzursuzluk tam bunalıma dönüşecekti ki...

Çocukluk yıllarından beri yarenlik ettiği VinnieJones futbolu bırakıp oyunculuğa yönelmişti. Rol alacağı film ise GuyRitchie'nin ilk yönetmenlik çalışması İngiliz mafya komedesi tarzındaki 'Ateşten Kalbe Akıldan Dumana' olacaktı.
O günlerde filmi için kadro oluşturmaya çalışan GuyRitchie,VinnieJones aracılığıyla JasonStatham ile tanıştı. Ritchie, göründüğünden daha fazlası olduğunu hissettiği Statham'a deneme çekimi yapma teklifinde bulundu.
Deneme çekimi sonrasında GuyRitchie, ziyadesiyle etkilendiği 31 yaşındaki JasonStatham'a filmdeki 'Bacon' karakterini önerdi. O günlerde spor modelliği sözleşmesi sona erdiği için maddi zorluk yaşayan, geçimini seyyar satıcı olarak imitasyon ürünler satarak sağlayan Statham, teklifi kabul ederek 'Ateşten Kalbe Akıldan Dumana' için kamera karşısına geçti.

GuyRitchie, 'Ateşten Kalbe Akıldan Dumana', JasonStatham ile VinnieJones'un da aralarında olduğu oldukça riskli bir kadro oluşturdu. Filmin başarısız olması halinde Statham ile Jones'un kaybedeceği fazla bir şey yoktu. Statham için oyunculuk, o dönemde yaşadığı maddi - manevi boşluğu doldurma adına bir araçtı.
Keza VinnieJones'un da kaybedecek fazla bir şeyi yoktu. Futbolda kariyer yapmış, parası - pulu olan biriydi.
Ne var ki 'Ateşten Kalbe Akıldan Dumana', GuyRitchie için sinemada var olma adına çok fazla anlam yüklüydü.
1 milyon dolar bütçesi olan film, 21 milyon dolar hasılat elde ederek yapımcısı Matthew Vaughn'a yüklü bir kazanç sağlarken GuyRitchie, sinema kariyerine parlak bir başlangıç yaptı.
Aynı şekilde eleştirmenlerden yüksek puan alan JasonStatham ile VinnieJones da öyle...

Jason Statham -GuyRitchie

GuyRitchie, ilk filmindeki başarısının tesadüf olmadığını göstermesi adına ikinci bir filme gereksinim duyuyordu. 'Kapışma' adını verdiği filmin Senaryosu da hazırdı, iki başrol oyuncusu da.
Jason Statham ile Vinnie Jones...
O ikinci filmi finanse edecek yapımcı 'Ateşten Kalbe Akıldan Dumana'dan oldukça iyi miktarda para kazanan Matthew Vaughn oldu.
GuyRitchie, 'Kapışma'da JasonStatham ile VinnieJones'un yanına o günlerde henüz küresel bir şöhret olmayan BradPittile Benicio Del Toro'yu ekledi.
Matthew Vaughn, 'Ateşten Kalbe Akıldan Dumana'dan kazandığı tüm parayı 'Snatch'a yatırdı.
10 milyon dolara çekilen filmin 83.6 milyon dolar hasılat elde etmesiyle GuyRitchie, JasonStatham ile VinnieJones'un sinemadaki başarılarının tesadüf olmadığı gözler önüne serildi.

Jason Statham, İngiltere yapımı iki filmde iki yıl içinde büyük başarı sağlamasıyla oluşan özgüveninin kılavuzluğunda bulunduğu kıyılardan ayrılarak okyanusların ötesindeki kutsal toprakları keşfetme adına soluğu Los Angeles'ta aldı.

Her ne kadar rol aldığı İngiliz yapımı iki film gişede hatırı sayılır gişe elde etmiş olsa da Jason Statham, Hollywood için 'Yeni çocuk'tu. Doğal alarak "Haydi gel hemen şu filmin başrolünde sen ol" denmedi.
Aslında diyen biri oldu olmasına ama...

Yönetmen John Carpenter, 'Marsın Hayaletleri'nde 'Başrol senin' dedi ama filmin yapımcısı Sandy King 'Daha erken, onu kimse tanımıyor. Zarar ederim' diyerek başrolde Ice Cube'nin olmasını istedi. Carpenter, Statham'ı kadrodan çıkarma yerine ikinci rollerden biri için kameranın karşısına geçirdi.
28 milyon dolar harcanan film, 14 milyon dolar hasılat elde etti. Sinema salonlarının payını çıkarırsak Sandy King, filmden 21 milyon dolar zarar etti.

Her ne kadar ABD'deki kariyerine iyi bir başlangıç yapamamış olsa da fıtratında pes etmek olmayan Jason Statham, kendi işini yapabilen, bu nedenle dublör kullanmayan Bruce Lee, Jackie Chan ve Jet Li'den ilham aldı. (Antalya'da çekilen 'Five Eyes'ın çekimlerinden anladığımız kadarıyla artık dublör kullanıyor.)
Jason Statham, beklediği fırsata James Wong'un 'Tek' adlı filmiyle sahip oldu. Statham, ABD yapımı bir filmdeki ilk başrolünü, ilham aldığı oyuncular arasında olun Jet Li ile paylaştı.

20 milyon dolar bütçeli 'Tek'in 72.7 milyon dolar hasılat elde etmesinde aslan payının Jet Li olduğu bulunuyordu. Merak edilen konu Jason Statham'ın küresel şöhrete sahip bir oyuncunun olmadığı kadroda bir filmi kurtarıp kurtaramayacağıydı.
Bu filmden hemen sonra çekilen ve başrolü Vinnie Jones ile paylaştığı 'Sıradışı Sanıklar', 7.3 milyon dolarlık hasılatıyla gişede tam anlamıyla çakıldı.

Guy Ritchie, Jason Statham'ın imdadına yetişti.
Luc Besson, Guy Ritchie'nin önerisiyle 2002 yapımı 'Taşıyıcı'da Jason Statham'a başrol verdi. Statham için 'Ya herru ya merru' niteliğinde olan bu film zarar etmedi.
Ne var ki kâr da etmedi.

Hasılat, harcanan parayı karşılasa da Jason Statham için tehlike çanları çalmaya başlarken Guy Ritchie bir kez daha Jason Statham için kurtarıcı oldu. Ritchie yönetmenliğini yaptığı 'Revolver'de rol vererek Statham'a olan güvenini bir kez daha gözler önüneserdi sermesine ama film, 6.7 milyon dolarlık hasılatıyla yapımcısı Luc Besson'u hayal kırıklığına uğrattı.

'Olmak veya olmamak' arasındaki incecik çizgide yürüyen Jason Statham'ı 'Olmak' yönüne kaydıran film 'Taşıyıcı 2' oldu.
Luc Besson'a yaklaşık 10 milyon dolar kazandıran filmin üçüncüsü ise Jason Statham'ın rüşdünü ispat ettiği çalışması oldu. Besson, filmden 25 milyon dolar kazanırken Statham için küresel şöhret kapısı açıldı.
Birbiri ardına rol aldığı aksiyon filmlerin gişe başarısı, Jason Statham'ı bu türle özdeşleştirdi.

Sylvester Stallone'un son 40 yılın en iyi aksiyon filmi oyuncularını bir araya getirdiği 'Cehennem Melekleri'nin kadrosunda yer vermesi Jason Statham'ın aksiyon türüyle özdeşleştiğinin en önemli göstergelerinden biri oldu. Stallone'un rol vererek onurlandırdığı film az kalsın Jason Statham'ın ölümüne neden olacaktı.

Serinin 3'üncü filminde bir dublörün kullandığı kamyonun kazara uçurumdan Karadeniz'e uçması sonucu Jason Statham ölümle burun buruna geldi. Statham, her ne kadar yüzmede iyi olsa da bu durumu "Çok tüplü dalış, çok fazla serbest dalış yaptım. Bunların hiçbiri su altında nefes almayı öğretmiyor. Boğulmaya çok yaklaştım. Çok üzücü bir deneyimdi" sözleriyle yorumladı.

Oyunculuğa bir dönemin hırçın futbolcusu 'Balta' lakaplı Vinnie Jones'un aracılığıyla adım atan Jason Statham, aksiyon filmleriyle elde ettiği yüksek kariyeriyle günümüzün en çok kazanan oyuncularından biri oldu. Günün sonunda Hollywood'un yüksek bütçeli aksiyon filmleriyle kariyer edinen Jason Statham'ın oyunculuğa başladığı 1998'den günümüze kadar rol aldığı 39 filmin toplam hasılatı yaklaşık 7 milyar doları buldu.

JasonStatham'ın küresel şöhreti, oyunculuk ücretinin artmasına neden oldu. Statham, 2019'da rol aldığı 'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'dan 13 milyon dolar kazanarak BradPittile LeonardoDiCaprio'yu geride bıraktı.

2019'daki Filmleriyle Kim Ne kadar Para Kazandı?

DwayneJohnson (Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw):20 milyon dolar
TomCruise (Top Gun:Mavirick):14 milyon dolar
JasonStatham(Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw):13 milyon dolar
Leonardo DiCaprio (Bir Zamanlar Hollywood'da): 10 milyon dolar
BradPitt (Bir Zamanlar Hollywood'da): 10 milyon dolar
Ben Affleck ( TripleFrontie):8 milyon dolar
IdrisElba (Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw): 8 milyon dolar
JoaquinPhoenix (Joker): 4 milyon 500 bin dolar

JasonStatham'ın 2010'da tanıştığı İngiliz modelRosieHuntington - Whiteley'e 2016'da 300 bin dolarlık pırlanta yüzükle evlenme teklifi etti. Sonradan evlenmekten vazgeçip birlikteliklerini resmiyete dökmeden devam ettirme kararı alan Statham ile Huntington'un 2017'de JackOscar adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.

Türkiye'de Çekilen Yabancı Filmler;

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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