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        Haberler Spor Futbol Süper Lig kulüpleri, Mehmet Büyükekşi'nin istifası için noter huzurunda imza verecek! - Futbol Haberleri

        Süper Lig kulüpleri, Mehmet Büyükekşi'nin istifası için noter huzurunda imza verecek!

        Türk futbolunun son dönemde yaşadığı krizler sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, kulüpler Büyükekşi'nin istifası için harekete geçti. 16'dan fazla Süper Lig kulübünün, Büyükekşi'nin görevinden ayrılması için noter huzurunda imza vereceği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 20:13 Güncelleme: 06.04.2024 - 20:13
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        Noter huzurunda istifa imzası!
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        Süper Lig'de yer alan 16'dan fazla kulüp, Mehmet Büyükekşi'nin görevden ayrılması için noter huzurunda imza vermeye hazırlanıyor.

        Kulüplerin ve kulüp temsilcisi olmayan diğer temsilcilerin, 8 Nisan Pazartesi günü Maslak'ta bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Genel Merkezi'ne noter getireceği ve gerekli imzaların verileceği öğrenildi.

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        "İŞİ 17 TEMMUZ'A GÖTÜRMEK İSTİYOR"

        Büyükekşi'nin istifasını isteyen kulüplerin, özellikle Süper Kupa'da yaşanan kriz sonrası, "Fikstür yapamayan federasyon mu olur, her gün yeni bir sorun çıkıyor. Biz nezaketle gitmesini istiyoruz ama o illa bizi bu yollara sevk ediyor. İlla işi 17 Temmuz'a kadar götürüp o tarihte seçim kararı almak istiyor. Bizim bir sürü derdimiz var, bir türlü çözülmüyor" şeklinde şikayetlerde bulundukları bildirildi.

        SÜPER LİG'DEN 16-17, 1. LİG'DEN EN AZ 10 KULÜP GİTMESİNİ İSTİYOR

        Öte yandan sadece Süper Lig kulüpleri değil, 1. Lig kulüpleri de ciddi şekilde Büyükekşi'nin istifasını istiyor. Süper Lig'de 16'dan fazla kulüp Büyükekşi ile yola devam etmek istemezken, 1. Lig'de de en az 10 kulübün Büyükekşi'ye istifa çağrısı yaptığı öğrenildi. Büyükekşi'nin ise 2024 Avrupa Şampiyonası'na TFF Başkanı sıfatıyla gitmek istediği için istifaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

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        GENEL SEKRETER NEREDE?

        Bu arada geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Ceferin'in misafir ediliş şekli de Kulüpler Birliği çevresinde sert şekilde eleştirildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile UEFA Başkanı Ceferin ile pek fazla yan yana görünmemesi dikkat çekerken, TFF Genel Sekreteri Taner Senseven'in de UEFA yetkililerini ağırlayamaması büyük tepkiyle karşılandı.

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