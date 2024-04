Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film

Scoop

2019 yılında BBC Two kanalında gazeteci Emily Maitlis’in Prens Andrew ile yaptığı olay röportajın perde arkası… Maitlis, Newsnight adlı haber programında çocuk tacizi nedeniyle hüküm giyen ABD’li zengin Jeffrey Epstein ile ilişkisi üzerine prense sorular yöneltmiş ve aylarca konuşulan bir habere imza atmıştı. Newsnight programının eski editörü Sam McAlster’ın ‘Scoops: Behind the Scenes of the BBC's Most Shocking Interviews’ adlı kitabından Peter Moffat tarafından filme uyarlanan ‘Scoop’ta Emily Maitlis’i Gillian Anderson, Prens Andrew’ü ise Rufus Sewell canlandırıyor. 5 Nisan’da seyircilerle buluşan İngiltere yapımı filmin yönetmeni Philip Martin. Dijitalde haftanın en çok seyredilecek filmlerinden biri olmaya aday… (Netflix)