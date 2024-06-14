Merve 14 yaşındaydı... Zihinsel engelliydi... Çok büyük acı!
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen, 14 yaşındaki zihinsel engelli Merve Dağlı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor
Aksaray'da olay, saat 11.00 sıralarında Eskil ilçesi Güneşli köyünde meydana geldi. Abdurrahman ve Hatice Dağlı çifti, evlerinin yakındaki ağıldaki küçükbaşların süt sağımı için evden ayrıldı.
BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre kızları Merve Dağlı (14), evde yalnız olduğu sırada oturma odasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
BANYODA BAYGIN HALDE BULUNDU
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, itfaiye, sağlık ve jandarma sevk edildi. Köylüler, kilitli olan kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Merve Dağlı'yı banyoda baygın halde buldu.
DUMANDAN ZEHİRLENDİ, YAŞAMINI YİTİRDİ
Dumandan zehirlendiği belirlenen Merve, ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Merve Dağlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.