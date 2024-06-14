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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray'da 14 yaşındaki Merve Dağlı evde çıkan yangında can verdi! Son dakika haber | Son dakika haberleri

        Merve 14 yaşındaydı... Zihinsel engelliydi... Çok büyük acı!

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen, 14 yaşındaki zihinsel engelli Merve Dağlı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:16 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:17
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        Merve 14 yaşındaydı... Zihinsel engelliydi... Çok büyük acı!
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        Aksaray'da olay, saat 11.00 sıralarında Eskil ilçesi Güneşli köyünde meydana geldi. Abdurrahman ve Hatice Dağlı çifti, evlerinin yakındaki ağıldaki küçükbaşların süt sağımı için evden ayrıldı.

        BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre kızları Merve Dağlı (14), evde yalnız olduğu sırada oturma odasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        BANYODA BAYGIN HALDE BULUNDU

        Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, itfaiye, sağlık ve jandarma sevk edildi. Köylüler, kilitli olan kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Merve Dağlı'yı banyoda baygın halde buldu.

        DUMANDAN ZEHİRLENDİ, YAŞAMINI YİTİRDİ

        Dumandan zehirlendiği belirlenen Merve, ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Merve Dağlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Aksaray
        #Merve Dağlı
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