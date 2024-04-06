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        Haberler Gündem Politika Son dakika: YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı

        Son dakika haberi YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkında gerekçeli kararını açıkladı. Açıklamada, "Diyarbakır ACM'nin 29/3/2024 tarihli karar yok hükmünde olsa da bu haliyle de henüz kesinleşmemiştir. Abdullah Zeydan'ın şeklen de olsa seçim takvimine uygun olarak süresinde ibraz edilmiş ve kabul edilmiş, kesinleşmiş bir yasaklanmış hakların geri verilmesi kararının bulunduğu için 31 Mart 2024 oy verme günü itibarıyla, seçilme yeterliliğini taşımaktadır" denildi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 06.04.2024 - 16:23 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:31
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        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
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        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilmesi önünde engel bulunmadığına ilişkin kararının gerekçesini açıkladı.

        31 Mart yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkı geri alınmıştı. DEM Parti'den bu karara itiraz edilmişti. DEM Parti'nin itirazı üzerine YSK az önce aldığı kararda mazbata tartışmasına noktayı koydu. Oy çokluğu ile alınan kararda 'Abdullah Zeydan'a mazbatası verilebilir' dendi. YSK kararıyla birlikte DEM Partili Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesi kararlaştırılmıştı.

        Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

        "İlgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak yasaklanmış hakların geri verilmesi kararının ortadan kaldırılmasına yönelik verilen sonraki 29/3/2024 tarihli karar yok hükmünde olsa da bu haliyle de henüz kesinleşmediğinden, Abdullah ZEYDAN'ın şeklen de olsa seçim takvimine uygun olarak süresinde ibraz edilmiş ve kabul edilmiş, kesinleşmiş bir yasaklanmış hakların geri verilmesi kararının bulunduğu için 31 Mart 2024 oy verme günü itibarıyla, 2839 sayılı Kanun'un 11'inci maddesinde belirtilen seçilme yeterliliğini taşıdığı anlaşıldığından Van İl Seçim Kurulunun 2/4/2024

        tarihli ve 2024/25 sayılı Kararının kaldırılmasına, Mazbatanın seçilme yeterliliğine sahip en çok oy alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah ZEYDAN'a verilmesine, karar verilmesi gerekmiştir" denildi.

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