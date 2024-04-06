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        Haberler Dünya Fransa Dışişleri Bakanlığı yakınında göstericiler Gazze için açlık grevi başlattı

        Fransa Dışişleri Bakanlığı yakınında göstericiler Gazze için açlık grevi başlattı

        Fransa Dışişleri Bakanlığı yakınında Filistin destekçileri İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze için açlık grevi başlattı. ABD'de de Hava Kuvvetleri mensubu olan Larry Hebert adlı asker, Beyaz Saray önünde 6 gündür açlık grevinde

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 18:44 Güncelleme: 06.04.2024 - 18:44
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        Fransa'nın başkenti Paris'te Dışişleri Bakanlığı yakınlarında toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

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        Yan yana dizilen göstericiler üzerlerinde "Soykırım" kelimesinin harflerini taşıyan beyaz tişörtler giyerken, bazı eylemciler kendi elleriyle kulaklarını veya ağızlarını kapadı.

        Bazı göstericiler de Gazze'de İsrail'in saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlileri temsilen yere uzanarak eylem yaptı.

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        Ölen Gazzeli bebekleri temsilen üzerlerinde kırmızı boya olan küçük kefenler yere dizildi.

        Eylemin organizatörleri, Gazze için açlık grevi de başlattı.

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        Soyismini vermeyen Özgürlük İçin Yürüyüş Topluluğu üyesi Tess, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 kişinin yaklaşık 6 aydır açlıktan ölen Gazze halkına için açlık grevi başlattığını ifade etti.

        Tess, Gazze'de ölen ve abluka altındaki insanlar için bu "sembolik eylemi" yaptıklarını belirterek, İsrail'in Gazzelileri bilinçli şekilde aç bıraktığını savundu.

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        "Bugün Fransa'nın suç ortaklığını kınamak için Dışişleri Bakanlığı'nın önündeyiz. Fransa, İsrail'e mermi ve silah ihraç etmeye devam ediyor." diyen Tess, ülkesinin İsrail'e karşı şu ana kadar yaptırım uygulamadığını söyledi.

        Tess, Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'de ciddi bir soykırım yaşanma riski olduğunu duyurduğuna işaret ederek, açlık grevini 3 gün boyunca Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın önünde sürdüreceklerini anlattı.

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        Eylemcilerin bir kısmının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son buluncaya kadar açlık grevine devam edeceğini aktaran Tess, "Herkes yapabildiği ve sağlık durumuna göre (grevi) yapacak." dedi.

        Tess, Fransa'dan İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını, Fransız asıllı İsrail askerlerini adalet önüne çıkarmasını ve Gazze'ye yapılan insani yardımın engellenmemesini talep ettiklerini ifade etti.

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        ABD'Lİ ASKERDEN DE AÇLIK GREVİ

        ABD Hava Kuvvetleri mensubu ve "Barış İçin Gaziler" (VFP) üyesi olan Larry Hebert, Beyaz Saray önünde 31 Mart'tan bu yana "işgale son verin" çağrısıyla açlık grevi yapıyor.

        26 yaşındaki Hebert, AA'ya yaptığı açıklamada Gazze'deki insanların direnci ve İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Bu soykırıma ortak olmayacağım" diyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri mensubu Aaron Bushnell'den ilham aldığını belirtti.

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        Hebert, Gazze'de ateşkes yapılması çağrısıyla düzenlenen gösterilere katılmak ve İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması adına baskı yapmak istediğini söyledi.

        Herbert, yaptığı eylem için belirli bir son tarih belirlemediğini vurgulayarak, "işgale son verin" çağrısı yaptı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Fransa
        #gazze
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