Fransa Dışişleri Bakanlığı yakınında göstericiler Gazze için açlık grevi başlattı

Eylemcilerin bir kısmının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son buluncaya kadar açlık grevine devam edeceğini aktaran Tess, "Herkes yapabildiği ve sağlık durumuna göre (grevi) yapacak." dedi.

Tess, Fransa'dan İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını, Fransız asıllı İsrail askerlerini adalet önüne çıkarmasını ve Gazze'ye yapılan insani yardımın engellenmemesini talep ettiklerini ifade etti.