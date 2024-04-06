Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek? Hepsini açıkladılar
Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. Süper Lig'de küme düşecek dört takımı da açıklayan Euro Club Index, Süper Lig şampiyonunun 101 puan toplayacağını belirtti
Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun son 8 haftasına girildi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı devam ederken futbol veri sitesi Euro Club Index sezon sonu puanları için yaptığı tahmini güncelledi.
DÜŞECEK İLK TAKIM...
Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım 17 puanla İstanbulspor olacak.
19. SIRADA....
VavaCars Fatih Karagümrük'ün kalan haftalarda 8 puan toplayarak 38 puanla ligi 19. sırada tamamlayacağı öngörüldü.
38 PUANLA PENDİKSPOR DÜŞECEK
Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 38 puanla küme düşen üçüncü takım olarak gösterildi.
SON TAKIM AVERAJLA...
Süper Lig'den düşecek son takımın 4 puanla Gaziantep FK olacağı, Konyaspor'un ise averajla ligde kalacağı tahmin edildi.
İŞTE İLK 4 SIRA TAHMİNİ
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 5 sırası ise şöyle:
BEŞİKTAŞ: 60 PUAN
TRABZONSPOR: 65 PUAN
FENERBAHÇE: 99 PUAN