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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek? Hepsini açıkladılar: "101 puanla şampiyon olur!" - Galatasaray Haberleri

        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek? Hepsini açıkladılar

        Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. Süper Lig'de küme düşecek dört takımı da açıklayan Euro Club Index, Süper Lig şampiyonunun 101 puan toplayacağını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 09:17 Güncelleme: 06.04.2024 - 09:17
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        Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun son 8 haftasına girildi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı devam ederken futbol veri sitesi Euro Club Index sezon sonu puanları için yaptığı tahmini güncelledi.

        2

        DÜŞECEK İLK TAKIM...

        Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım 17 puanla İstanbulspor olacak.

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        19. SIRADA....

        VavaCars Fatih Karagümrük'ün kalan haftalarda 8 puan toplayarak 38 puanla ligi 19. sırada tamamlayacağı öngörüldü.

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        38 PUANLA PENDİKSPOR DÜŞECEK

        Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 38 puanla küme düşen üçüncü takım olarak gösterildi.

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        SON TAKIM AVERAJLA...

        Süper Lig'den düşecek son takımın 4 puanla Gaziantep FK olacağı, Konyaspor'un ise averajla ligde kalacağı tahmin edildi.

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        İŞTE İLK 4 SIRA TAHMİNİ

        Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 5 sırası ise şöyle:

        7

        BEŞİKTAŞ: 60 PUAN

        8

        TRABZONSPOR: 65 PUAN

        9

        FENERBAHÇE: 99 PUAN

        10

        GALATASARAY: 101 PUAN

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