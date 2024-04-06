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        Haberler Magazin Nuri Alço'dan kötü haber! Alço, hastaneye kaldırıldı - Son dakika magazin haberleri

        Nuri Alço beyin kanaması geçirdi

        Türk sinemasının 'kötü adam' rollerinde oynayan iyi kalpli aktörü Nuri Alço, beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda tedavi gören Alço'nun sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama yapıldı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 06.04.2024 - 18:38 Güncelleme: 06.04.2024 - 21:39
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        Bayram tatili için memleketi Eskişehir’e giden Nuri Alço, bugün saat 15.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

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        Filmlerde canlandırdığı 'Kötü adam' karakterleriyle hafızalara kazınan iyi kalpli usta oyuncu Nuri Alço'dan üzücü haber geldi.

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        Hastane yönetimi, bulantı ve halsizlik şikâyetiyle hastaneye gelen Nuri Alço’nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı; "Sanatçı Nuri Alço, Eskişehir hastanemize, bulantı ve halsizlik şikâyetleriyle başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır."

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        Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço da bir açıklama yaptı.

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        Nuri Alço, perşembe günü Türker İnanoğlu'nun cenazesine katılmıştı.

        #Nuri Alço
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