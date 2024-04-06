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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Derbi kardeşliğin simgesi olsun - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Derbi kardeşliğin simgesi olsun

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa maçı öncesi Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin A takımla derbiye çıkmasını umut ettiklerini belirten Özbek, "Bu derbinin bu olaylarla anılmamasını, bir bayram şenliği havasında geçmesini umut ediyorum. Pazar günü oynayacağımız derbi, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin bir simgesi olarak tarihe geçer inşallah" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 17:20 Güncelleme: 06.04.2024 - 17:21
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        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı için gittiği Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu.

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        Karşılaşmayla ilgili konuşan Özbek şunları söyledi:

        "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, dünyadaki en önemli derbiler arasında yer alan derbilerden biri. Bu maçı buradaki insanlara seyrettirelim. Ben dün geldim ve bizi ne kadar sevdiklerini gördüm. Bu derbinin bu olaylarla anılmamasını, bir bayram şenliği havasında geçmesini umut ediyorum. Bu söylemlerle bu derbi zedelenmese çok iyi olurdu. Buradaki Fenerbahçelilerin, Galatasaraylıların bizi canlı olarak izlemeleri gerekir."

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        "KARDEŞLİĞİN SİMGESİ OLSUN"

        "Daha önce de söylemiştim, gerginlik büyüdükçe bundan fırsat çıkaracak insanlar ortaya çıkacaktır. Memleketimiz zaten belli seviyede gerginlik yaşıyor, bunun üzerine benzin dökmemek lazım. Pazar günü oynayacağımız derbi, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin bir simgesi olarak tarihe geçer inşallah."

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        "SAVCILARIMIZ ÖNLEM ALSIN"

        "Dünkü saldırı organize bir şey. Voleybol maçından sonra plakaları kapalı, motosikletli insanlar geliyor, bir taraftarımı ve 14 yaşındaki kızını darp ederek elindeki pankartları almak istiyor. Bu olaylar büyümeden savcılarımızın önlem almasını istiyorum. Artık bu seviyeye çıkmasın. Bu saldırıyı tertip edenleri ve onları azmettirenleri kınıyorum."

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        "KEŞKE GELSELER"

        "Keşke gelseler, Urfa peygamberler şehri. Tarihteki yeri bambaşka Urfa'nın, mesajların verileceği en güzel yer. Keşke onlar da (Fenerbahçe) burada olsa ve kanaat önderleri olarak milletimize vereceğimiz mesajı Urfa'dan verebilsek."

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