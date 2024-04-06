Cheddar peynirinin sahte olduğunu anlamak için bunu yaptı
Hamburgere, sandviçlere yakışan cheddar peynirinin doğal olduğunu anlamak için bu yöntem uygulanıyor...
İsmini İngiltere'deki Cheddar kasabasından alan cheddar peyniri sandviçlere, hamburgerlere ve dürümlere oldukça yakışıyor.
Peki cheddar peynirinin gerçekliği nasıl ayırt ediliyor?
İnternet kullanıcısına göre satın aldığınız cheddar peynirinin sahte olup olmadığını bu yöntemle öğrenebilirsiniz.
Bunun için aldığınız peynirden ufak bir parça kesin ve parçayı çakmak ile yakın.
Eğer cheddar alev alıyorsa sahtedir. Çünkü içerisinde sentetik madde vardır.
Diğer yandan yaktığınızda yanmıyor, sadece isleniyor ve eriyorsa cheddar peynirinde plastik ya da sentetik madde bulunmuyor.