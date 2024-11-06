Deniz Gül, Türk Milli Takımı'nı seçti.

Porto forması giyen 20 yaşındaki Deniz Gül, Türk Milli takımını tercih etti!

CEYHUN KAZANCI MÜJDEYİ VERMİŞTİ

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Milli Takım için müjde vermişti. Kazancı, "Deniz Gül ile görüşüyoruz. Mevki olarak da tartışmaların odağında olan bir mevkide, 9 numarada oynuyor. Gönlü de var" ifadelerini kullanmıştı.

İsveç ekibi Hammarby'den Portekiz devi Porto'ya transfer olan Gül, 5 maçta 2 gol attı.

DENİZ GÜL KİMDİR?

Türk asıllı İsveçli oyuncu Deniz Gül 2 Temmuz 2004 tarihinde Stockholm’da dünyaya geldi.

Santrafor olarak görev yapan oyuncu İsveç U19, U20 ve U21 takımlarında forma giydi.