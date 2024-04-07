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        Haberler Dünya DSÖ, İsrail'in yıktığı Şifa Hastanesi'ni ziyaret etti

        DSÖ, İsrail'in yıktığı Şifa Hastanesi'ni ziyaret etti

        Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Gazze kentinde baskın düzenlediği ve tamamen yıkarak çekildiği Şifa Hastanesi'nde kısa vadede minimum işlevselliği sağlamanın dahi imkansız göründüğünü belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 01:59 Güncelleme: 07.04.2024 - 01:59
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        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan DSÖ ve ortaklarının, bir zamanlar Gazze'deki sağlık sisteminin omurgası olan ve İsrail'in son baskınının ardından insan mezarlarının bulunduğu boş yapı haline gelen Şifa Hastanesi'ne ulaşmayı başardığını kaydetti.

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        DSÖ ekibinin görev sırasında en az 5 ceset gördüğünü belirten Ghebreyesus, "Hastane içindeki binaların çoğu büyük ölçüde yıkılmış, varlıkların çoğu hasar görmüş veya küle dönmüş. Kısa vadede minimum işlevselliği yeniden sağlamak dahi imkansız görünüyor." ifadelerini kullandı.

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        Ghebreyesus, geriye kalan binaların gelecekte kullanılması için güvenli olup olmadığını tespit noktasında mühendislerden oluşan bir ekibin geniş çaplı değerlendirme yapması gerektiğini belirtti.

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        DSÖ ve ortaklarının, Şifa Hastanesi'ndeki temel hizmetlerin yeniden sağlanmasına yönelik son çabalarının karşılık bulmayacağını vurgulayan Ghebreyesus, Gazze'deki mevcut sağlık tesislerinin korunması çağrısında bulundu.

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        Ghebreyesus, Gazze'de kıtlığın yaşandığını ve salgın hastalıkların yayıldığını ifade ederek, burada insani yardımların engelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve ateşkes sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

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        İsrail, 18 Martta Gazze'nin kuzeyinde yer alan hastaneyi kuşatmış ve 14 gün süren saldırı ve kuşatma boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200'den fazla Filistinliyi öldürürken 900'den fazla Filistinliyi de alıkoymuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #DSÖ
        #israil
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