Pahalı parfümler olmadan güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
Burnumuzda iyiden kötüye kadar farklı kokuları hissetmemize yardımcı olan yaklaşık 400 farklı tipte reseptör bulunmaktadır. Kokular uygun bir partner seçmemize, kişinin yaklaşık yaşını bilmemize ve hasta olup olmadığını anlamamıza yardımcı olur. Bu nedenle insanların güzel kokmak uğruna pahalı parfümler alması şaşılacak bir şey değil, ama gerekli de değil! İşte, pahalı bir parfüm olmadan da güzel kokmanızı sağlayacak 10 ipucu!
Hiç kimse kötü kokmak istemez ve bu konuda özellikle hassasiyet gösterenler de olabilir. Fakat binlerce lira verip alınan parfümler bile bazen uçar ve bu da gün boyunca dilediğimiz gibi kokmamamıza sebep olabilir. Gün boyu fresh ve güzel bir kokuya sahip olmak isteyenler için doğal yoldan vücut kokunuzu güzelleştirecek yolları haberimizde derledik.
BESLENMENİZDEKİ KIRMIZI ET VE SÜT ÜRÜNLERİNİ SINIRLAYIN
Bilim adamlarına göre soframızda en sık karşımıza çıkan yiyecekler terimizin kokusunu etkileyebilir. Örneğin kırmızı et bol miktarda yağ asidi içerir ve eğer vücut bu maddeleri parçalayamazsa ter kokusu boğucu derecede buruk hale gelebilir.
Brokoli ve Brüksel lahanası gibi turpgiller de pek çok soruna neden olabilir. İçlerindeki kükürt cilt yüzeyinde yaşayan bakterilere ulaşırsa hoş olmayan bir çürük yumurta kokusu üretmeye başlarlar. Ayrıca bazı insanların vücudu fasulye, yumurta ve sütte bulunan trimetilamin maddesini tam olarak işleyemez. Sonuç olarak, bu organik bileşik gözeneklerden dışarı atılır ve kişide küflü, balıksı bir vücut kokusu bırakır.
YANINIZDA BİR PARFÜM ŞİŞESİ TAŞIMANIZA GEREK YOK
Günde birkaç kez parfüm sıkmanıza gerek yoktur. Birincisi, çantanızda büyük bir şişe taşımak pek uygun değildir ve ikincisi, çok güçlü bir koku, sempati uyandırmak yerine başkalarına çok ağır gelebilir.
Bazı insanlar parfüme batırılmış birkaç pamuklu disk bulundurmanızı tavsiye ediyor. Gerekirse bilekler veya boyun gibi gerekli bölgeleri de nazikçe silin. Bu hem parfüm tasarrufu sağlar hem de hoş kokuyu uygun seviyede tutar.
TÜM ÇİÇEK KOKULARI HOŞ DEĞİLDİR
Yapılan bir araştırma, kokuları benzer olan kişilerin birbirlerine daha fazla sempati duyduğunu ve daha hızlı sıcak ilişkiler geliştirdiğini göstermiştir. Yani diğer insanlara hoş kokma arzumuz makuldür.
Şaşırtıcı bir şekilde, deneylerden biri erkeklerin çoğunun kadınların doğal kokusundan hoşlandığını gösterdi. Aynı zamanda erkekler çiçek kokularından pek hoşlanmazlar. İstisnalar zambak, gül yağı ve vanilya kokularıdır.
DÜZENLİ EGZERSİZ DE YARDIMCI OLUR
Yoğun egzersizi ter üretimiyle ilişkilendiririz, dolayısıyla egzersizin vücudumuza hoş bir koku vermesi pek mümkün görünmez. Ancak araştırmacılar düzenli terlemenin cildinizin doğal kokusunu geri getirebileceğini iddia ediyor. Ter bezleri ne kadar sık temizlerse, koku da o kadar güzel olur.
ANTİBAKTERİYEL SABUN KULLANMAYI BIRAKMAK EN İYİSİDİR.
Duşta ne kadar iyice yıkanırsak yıkanalım bazı bakteriler hâlâ cildimizde kalır. Bu kötü bir şey değil çünkü bu mikrobiyom etrafımızdaki birçok insanın çekici bulduğu doğal kokuyu oluşturuyor. Bu nedenle antibakteriyel sabunu çok sık kullanmamalısınız. Bu kozmetik ürün doğal dengeyi bozarak yararlı mikroorganizmaları yok edebilir ve bunların yerini zararlı bakteriler alır. Bu da hoş olmayan bir kokunun ortaya çıkmasına neden olur.
KIYAFETLERİNİZE UYGUN ŞEKİLDE BAKIM YAPIN
Bazen koku vücudumuzdan değil kıyafetlerimizden gelir. Bu nedenle terli çamaşırların tersten yıkanması gerekir, böylece deterjan hoş olmayan koku içeren maddelerle daha iyi başa çıkabilir. Eğer kıyafetleriniz çok kötü kokuyorsa yıkamadan önce onları sirkeli bir solüsyona batırabilirsiniz. Giysileri dolaba koyarken sıkıca katlamayın. Bu durum içerideki hava sirkülasyonunu bozar.
DUŞTAN SONRA KENDİNİZİ İYİCE KURULAMANIZ GEREKİR
Duş aldıktan sonra, genellikle en çok terleyen bölgelere özellikle dikkat ederek tüm vücudunuzu temiz bir havluyla iyice kurulamalısınız. Hoş olmayan kokunun yayılmasından sorumlu olan bakteriler en hızlı şekilde nemli ortamda ortaya çıkar, bu nedenle vücudunuz hala ıslakken kıyafetlerinizi giymeyin.
UYKU EKSİKLİĞİ VÜCUT KOKUNUZU DA ETKİLEYEBİLİR
Vücut kokusu aynı zamanda kişinin ruh halinden de etkilenir. Eğer gerginseniz, sürekli stres altındaysanız veya uyku eksikliğiniz varsa, koku hoş olmayan bir hal alabilir. Yatak odanızda aromatik maddelerin kullanılması uykuya dalmanıza yardımcı olabilir. Lavanta ve papatya kokuları sakinleşmek için en iyisidir. Ayrıca temiz çarşaf ve yastıklara aromatik yağlar sürerseniz, bir gece uykusundan sonra da güzel kokacaksınız.
GELENEKSEL TERLEME ÖNLEYİCİLERDEN VAZGEÇMEYE DEĞER
Tüm deodorantlar aynı şekilde çalışmaz. Bazıları bakteri sayısını azaltan özel maddeler içerir. Bu ürünlerin kullanımı koltuk altı bölgesindeki mikrofloranın bozulmasına yol açmaktadır. Bazı insanlarda bu, kötü koku üreten mikroorganizmaların üretiminin artmasına neden olur.
Durum böyleyse uzmanlar, yalnızca "kötü" bakterileri yok eden ve böylece hoş olmayan kokuyu ortadan kaldıran probiyotik deodorantların kullanılmasını öneriyor. Bazı insanlar aynı etkiye sahip olan elma sirkesi, karbonat ve limon suyundan deodorantı kendileri yapmayı tercih ederler. Ancak bu deodorant yanıklara neden olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.
Kaynak: Bright Side