Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
İstanbul Sancaktepe'de, ailesiyle tartışan Yusuf Fırat, silahla annesi Sabiha ve ağabeyi Bilal Fırat'ı öldürdü, babası Murat ile kız kardeşi Zehra Fırat'ı da ağır yaraladı. Katil zanlısının ailesine ateş açtıktan sonra aynı silahla kendisi de vurduğu ve yaralandığı öğrenildi
İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. Sancaktepe ilçesi, Veysel Karani Mahallesi Hidayet Sokak'ta bulunan evde, aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
EVDEN SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ
AA'da yer alan habere göre evden silah sesleri gelmesi ve komşuların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AİLE BİREYLERİNİ VURDU
Silah seslerinin duyulduğu eve giren polis ekipleri, ailenin oğlu Yusuf Fırat'ın aile bireylerine silahla ateş ettikten sonra kendisi de vurduğunu ve yaralandığını belirledi.
ANNESİ VE AĞABEYİ ÖLDÜ, BABA İLE KIZ KARDEŞ AĞIR YARALI
Ekipler, olayda anne Sabiha, ağabey Bilal Fırat'ın öldüğünü, baba Murat ile kardeş Zehra Fırat'ın ise ağır yaralandığını tespit etti.
YARALILARIN DURUMU CİDDİ
Ağır yaralanan şüpheli ile baba ve kız kardeşi, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.
AKRABALARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Durumu öğrenen Fırat ailesinin yakınları ile komşuları evin önüne gelirken, bazılarının fenalaştığı gözlendi.
CENAZELER ADLİ TIPA KALDIRILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin tamamlanmasının ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.