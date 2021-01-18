ABD'den Rusya'ya Navalnıy tepkisi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD'den Rus muhalif Navalnıy'ın gözaltına alınmasına tepki! - Haberler
ABONE OL

ABD'den Rus muhalif Navalnıy'ın gözaltına alınmasına tepki!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Moskova'da Rus muhalif Aleskesy Navalnıy'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Pompeo, Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulundu

SON DAKİKA: ABD'den Rus muhalif Navalnıy'ın gözaltına alınmasına tepki! - Haberler
ABD'den Rusya'ya Navalnıy tepkisi!
0:00 / 0:00
AA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulundu.

Pompeo, Rus muhalif Navalnıy'ın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak Moskova yönetimine tepki gösterdi.

Açıklamasında, "ABD, Aleksey Navalnıy'ın Rusya tarafından gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor. Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadesini kullanan Pompeo, Rusya'daki tüm siyasi parti ve adaylara seçim sürecinde alan açılması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında gözaltına alınmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: FBI, Washington'daki tüm Ulusal Muhafızları güvenlik taramasından geçiriyor! - Haberler
DÜNYAFBI, Washington'daki tüm Ulusal Muhafızları ...
BASKIN! Son dakika: ABD'deki Kongre baskınıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı! - Haberler
DÜNYAKongre baskınına ilişkin ilginç detaylar!
Fransa Meclisi, 18 yaş altındaki kızlara başörtü yasağı tasarısını reddetti
DÜNYAFransa'da 18 yaş altındaki kızlara başörtü yasağına ...
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Başpiskoposu'nun İslam'a yönelik ifadelerini kınadı
DÜNYADışişleri'nden Yunanistan Başpiskoposu'na kınama
Brezilya Kovid-19 aşıları CoronaVac ve AstraZeneca'nın acil durumlarda kullanılmasını onayladı
DÜNYABrezilya'da CoronaVac ve AstraZeneca'ya acil kullanım ...
Rusya’dan Navalny'ın serbest bırakılmasını isteyen ABD ve AB'ye "Kendi sorunlarınızla uğraşın" çağrısı
DÜNYARusya'dan ABD ve AB'ye Navalny tepkisi!
Hindistanda Kovid-19 aşısı kampanyasında 447 kişide yan etki görüldü
DÜNYAHindistan'da aşı yapılanlardan 447'sinde yan etki ...
AB, İsrail'den yeni yerleşim inşaatı kararından geri dönmesini istedi
DÜNYAAB'den İsrail'e "Kararından geri dön" çağrısı!
Moskova'ya dönen Rus muhalif Navalny havaalanında gözaltına alındı
DÜNYAMoskova'ya dönen Navalny gözaltında!
Kongre baskınından 3 gün önce "Kongre hedef olabilir" uyarısı yapılmış
DÜNYAİstihbarat, Kongre'yi baskın için uyarmış!