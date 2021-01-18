AA

Zaharova, ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na getireceği Jake Sullivan ve AB'den Moskova'da gözaltına alınan Navalny’ın serbest bırakılması çağrıları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bu açıklamaları "önceden hazırlanmış yorumlar" olarak nitelendiren Zaharova, "Uluslararası hukuka saygı gösterin. Egemen devletlerin ulusal yasalarına tecavüz etmeyin, kendi ülkenizdeki sorunlarla uğraşın." ifadelerini kullandı.

Rus muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya’dan ülkesine dönmüş, Moskova’ya dönüş yolundayken havaalanında bekleyen bazı destekçileri gözaltına alınırken, uçak indikten sonra kendi de gözaltına alınmıştı.