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HaberlerDünyaMoskova'ya dönüş yolundaki Rus muhalif Navalnıy'ı bekleyen destekçileri gözaltına alındı
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Moskova'ya dönüş yolundaki Rus muhalif Navalny'ı bekleyen destekçileri gözaltına alındı

Rus muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya’dan ülkesine dönerken kendisini Moskova’da havaalanında bekleyen bazı destekçileri gözaltına alındı.

Moskova'ya dönüş yolundaki Rus muhalif Navalnıy'ı bekleyen destekçileri gözaltına alındı
AA

Rusya’nın başkenti Moskova’da, muhalif destekçileri Navalny’ı Moskova’ya dönüşünde karşılamak için Vnukovo Havaalanında toplandı.

Gündüz saatlerinden itibaren polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı havaalanına medya mensupları dahil bileti olmayan hiç kimse alınmadı.

Havaalanı binasına girmeyi başarabilen Navalnıy’ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Fonu avukatı Lubov Sobol, Aleksey Navalny’ın kardeşi ve bazı önde gelen muhalifler polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, bir süre sonra binaya giren Navalny taraftarlarına müdahale ederek, toplanan kalabalığın bir kısmını zorla binadan çıkardı. Polisin müdahalesine karşı koyanlar da gözaltına alındı.

NAVALNY'IN GELDİĞİ UÇAK BAŞKA HAVAALANINA YÖNLENDİRİLDİ

Pobeda havayolu şirketi, Navalny’ı Berlin’den taşıyan uçağın Vnukovo Havaalanına inmeyeceğini duyurdu. Uçağın Moskova'daki Şeremetyevo Havaalanı'na yönlendirildiği bildirildi.

"NAVALNY ZEHİRLENDİ" İDDİASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalny'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalny'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül 2020'de Navalny'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül 2020'de de Navalny'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi, 7 Eylül 2020'de, Navalny'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalny'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalny'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Aleksey Navalny, 23 Eylül 2020'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesi'nden taburcu edilmişti.

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