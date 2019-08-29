ABD Hazine Bakanlığı, İran hükümeti ve ordusuyla bağlantılı olduğunu söylediği iki tedarik ağına yaptırım getirdiklerini açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ağlardan birinin ABD ve uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için Hong Kong merkezli şirketi paravan şirket olarak kullandığı ve İran hükümeti ile İslam Devrim Muhafızları Birliği'ne bağlı kişiler için ABD teknolojisi ve bileşenlerini hedef aldığı belirtildi.

Bakanlık, diğer ağın İran savunma bakanlığına ait veya kontrolündeki şirketler için Nükleer Tedarikçiler Grubu kontrolünde alüminyum alaşımlı ürünler tedarik ettiğini belirtti.