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ABD-Kanada ticaret görüşmeleri haftaya devam edecek

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD ile Kanada arasındaki ticaret anlaşması görüşmelerinin haftaya devam edeceğini duyurdu

01.09.2018 - 04:06 | Güncelleme: AA

ABD-Kanada arasındaki ticaret görüşmelerinin haftaya devam edeceği açıklandı.  ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer,  yaptığı yazılı açıklamada, iki ülke arasında bu hafta boyunca devam ticaret müzakereleri hakkında, "Görüşmeler yapıcıydı ve ilerleme kaydettik. Yetkililerimiz anlaşma sağlanması için çalışmaya devam edecek. ABD Ticaret Temsilciliği takımıyla Bakan Freeland ve meslektaşları gelecek hafta çarşamba buluşacak." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre ABD ile Meksika arasında pazartesi günü varılan ticaret anlaşmasına işaret eden Lighthizer, "Başkan (Trump) Meksika'yla, ve eğer isterse Kanada'yla, 90 gün içinde ticaret anlaşması imzalama niyetini bugün Kongre'ye bildirdi. Gelecek haftalarda, Kongre, sivil toplum ve özel sektör danışmanları anlaşmayı inceleyebilecek." açıklamasında bulundu.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ülkesinin Washington büyükelçiliğinde yaptığı basın toplantısında, müzakereleri devam eden anlaşmayı "karmaşık" olarak nitelendirerek, Kanada ve ABD'nin anlaşma üzerinde gelecek hafta çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Freeland, "Kanada'nın odak noktası iyi bir anlaşma yapmak. İyi bir anlaşma sağladığımızda işimiz bitecek. Kanada, sadece kendisi için iyi olan bir anlaşmayı imzalayacaktır. Kazan-kazan-kazan şeklinde olan bir anlaşmanın mümkün olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

KONGREYE SUNULMASI İÇİN SON TARİH 30 EYLÜL

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD, Meksika ve Kanada'nın üyesi olduğu ve 24 yıldır uygulanan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasını (NAFTA) yürürlükten kaldıracağını bildirmiş, yeni anlaşmanın adının "ABD-Meksika ticaret anlaşması" olacağını ve Kanada'nın dilerse bu anlaşmaya katılabileceği bilgisini vermişti.

Amerikan yasalarına göre, ABD ile Meksika arasındaki yeni anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Trump'ın Kongre'ye en az 90 gün önceden yeni bir ticaret anlaşması yapma niyetinde olduğunu haber vermesi gerekiyor. Trump, yeni bir ticaret anlaşması imzalama niyetini cuma günü ABD Kongresine bildirdiği için, ülkelerin üzerinde hemfikir olduğu ticaret anlaşmasını 30 Kasım'a kadar imzalaması için vakti bulunuyor.

Görevini 1 Aralık'ta devredecek olan şu anki Meksika Başkanı Enrique Pena Nieto'nun da yeni anlaşmayı bu tarihten önce onaylaması bekleniyor. Anlaşmanın yazılı olarak ABD Kongresine sunulması için ise 30 Eylül'e kadar zaman bulunuyor.

Trump'ın daha önce Kanada'nın ABD-Meksika anlaşmasına dahil olması için son tarihin cuma günü olduğunu söylediğine işaret eden Amerikalı bazı siyaset uzmanları, Trump'ın bu söylemiyle ABD'nin lehine bir anlaşma olması yönünde Kanada'yı hafta boyunca sıkıştırmaya çalıştığına dikkati çekiyor.

Uzmanlar, kasım ayında yapılacak ABD Kongresi seçimlerine işaret ederek, Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçilerin seçimlerde Kongre üstünlüğünü Demokratlara kaptırması durumunda, anlaşmanın onayının gelecek yılın başlarına kadar sarkabileceği uyarısını yapıyor.

Ayrıca, anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için diğer ülkelerin parlamentoları tarafından da onaylanması gerekiyor.

 

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