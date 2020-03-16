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ABD'li dev bankalar parayı hisse alımı için harcamayacak, ekonomiye destek olacak

Toplam piyasa değeri 726.4 milyar dolar olan ABD'li 8 dev banka hisse geri alımlarını durdurarak, bunun yerine koronavirüs salgınının zorladığı küçük işletmelere ve bireylere destek olma kararı aldı

koronavirüs abd
HABERTURK.COM

ABD'nin en büyük bankaları olan Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, State Street ve Wells Fargo her geçen gün ABD'de ve dünyada daha çok kişiye bulaşan koronavirüse karşı şirketlere destek olma kararı aldı. 

Bu 8 bankanın oluşturduğu Finansal Hizmetler Forumu'ndan dün Fed'in faiz indiriminin hemen ardından yapılan açıklamaya göre yaşanan görülmemiş zorlukların ışığında bankalar borsalardaki hisse geri alım programlarını en az temmuza kadar erteleme kararı aldı. 

Devlerin toplam piyasa değeri 726.4 milyar dolar
BankaPiyasa değeri (milyar $)
JPMorgan Chase319.4
Wells Fargo126.6
Citigroup107.1
Goldman Sachs61.2
Morgan Stanley59.9
Bank of New York Mellon 30.2
State Street 20.9
Bank of America 1.1
Toplam726.4

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hisse geri alımlarını durdurma kararımız,önemli miktardaki sermaye ve likiditeyi bireylere, küçük işletmelere ve geniş anlamda ekonomiye destek olmak için kullanma hedefimizle örtüşmektedir. Bu, kredi verilmesi ve diğer hizmetlerle sağlanacaktır" denildi.  

 

YÜZDE 28 DÜŞTÜ

2019 yılında söz konusu 8 banka, borsada işlem gören toplam 108 milyar dolarlık hisselerini geri almıştı. Bu bankaların hisselerinin son 1 ayda ortalama yüzde 28 düştüğü düşünüldüğünde normalde hisselerini geri almaları beklenirdi. Ancak bu sefer tercihlerini ekonomiyi desteklemekten yana kullandılar. 

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