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Trump duvarı yarım milyar dolara yükseltti

ABD ile Türkiye arasındaki siyasi gerilim metal fırtınaya dönüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövizdeki hareketlilikle ilgili yaptığı "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz, olamaz" açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini iki katına çıkarılması için talimat verdiğini duyurdu. Bu hamleyle vergi yükü 533 milyon dolara yükselecek

10.08.2018 - 18:57 | Güncelleme:

Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan kriz, ekonomik savaşa dönüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövizdeki hareketlilikle ilgili yaptığı "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz, olamaz" açıklamasının ardından ABD, Türkiye'ye uyguladığı gümrük duvarını iki kat yükseltti.

 



ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türkiye'nin uygulayacağı yeni ekonomik modeli açıkladığı sırada geldi. Trump, Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması için talimat verdiğini duyurdu.

Trump, Twitter'daki mesajında "Türk Lirası, güçlü dolarımız karşısında hızlı bir şekilde değer kaybetmeye devam ederken, az önce çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması talimatı verdim. Alüminyum için vergi şu andan itibaren yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu aralar hiç iyi değil!" diye yazdı.

VERGİ YÜKÜ YARIM MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Demir-çelik ürünleri Türkiye'nin ABD'ye yaptığı ihracatta en büyük kalemi oluşturuyor. ABD halihazırda çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi uyguluyordu. Türkiye 2017 yılında ABD'ye toplam 1 milyar 42 milyon 541 bin dolarlık çelik, 59 milyon 175 bin dolarlık da alüminyum ürünü ihraç etmişti. 23 Mart'ta uygulanmaya başlanan yüzde 25 oranındaki vergiyle çelik ürünlerine 260 milyon 635 bin dolar, alüminyum ürünlerine de 5 milyon 918 bin dolarlık ek vergi yükü getirilmişti. Toplam ek vergi tutarı 266 milyon 553 bin dolar seviyesindeydi. Trump'ın yeni hamlesiyle vergi yükü 533 milyon 106 bin dolara çıktı.

BOYKOT GİBİ MİSİLLEME

Türkiye de 21 Haziran'dan itibaren aralarında viski, otomobil, kuruyemiş ve pirincin de yer aldığı 22 ürüne 266 milyon dolarlık ek vergi getirerek ABD'ye boykot gibi misilleme yapmıştı. Sözkonusu 22 ürünün 2017'de ithalat tutarı yaklaşık 1.8 milyar dolardı. Türkiye, 21 Haziran'dan buyana ABD'den ithal edilen otomobillere yüzde 60, viski gibi alkollü içeceklere yüzde 70, pirince yüzde 25'e, kuruyemişe yüzde 10, tütüne ise yüzde 30 ek vergi uyguluyor. 

 




BORUSAN MANNESMAN HİSSELERİ YÜZDE 9 DÜŞTÜ

Trump'ın çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini ikiye katlama kararı en çok ABD'ye ihracat yapan çelik boru üreticisi Borusan Mannesman'ı etkiledi. Borsa İstanbul 100 Endeksi kararın ardından yüzde 3.5 değer yitirirken, şirketin hisselerindeki kayıp gün içinde yüzde 9'u buldu. Şirket 2017 yılında ABD'ye Türkiye'den 370 milyon dolarlık boru ihraç etmişti.

 

 

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