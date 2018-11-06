Abdullah Tivnikli kimdir? sorusu, vefat haberi sonrası en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Katılım bankacılığının Türkiye'de ilk uygulayıcısı olan Albaraka Türk’ün kuruluş sürecinde aktif bir şekilde ye alan Abdullah Tivnikli vefat haberi ile ekonomi gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Peki, Abdullah Tivnikli kimdir? İşte cevabı...

ABDULLAH TİVNİKLİ KİMDİR?

1959 yılında Erzurum’da doğan Abdullah Tivnikli, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İşletme Master Programı’nı tamamladı.

İngiltere’de eğitim için bulunduğu süreçte katılım bankacılığı modelinin dünyada nasıl uygulandığı konusunda akademik çalışmalarda bulundu. 1983 yılından itibaren Türkiye’de katılım bankacılığı modelinin hukuki altyapısının hazırlanmasında yer aldı. Bu sürecin sonunda, bu modeli Türkiye ‘de ilk uygulayıcısı olan Albaraka Türk’ün kuruluş sürecinde aktif bir şekilde ye aldı.

Abdullah Tivnikli, katılım bankacılığı alanındaki görevlerinin yanı sıra, aile şirketi olan Eksim Grubu’nun da yönetiminde de faaliyet gösterdi.

4 çocuk babası olan Tivnikli, İngilizce bilmekteydi.

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