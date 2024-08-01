Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, dün Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

Bedirhan Şener gözaltına alınırken olayın yaşandığı sırada sokağa çıkarak polislerden yardım isteyen Abdüllatif Şener, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu belirtti.

İfadesi alınamayan Bedirhan Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, olayla ilgili cinayet davasının açılacağı, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, dün Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldürmüştü.

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Olayın ardından Bedirhan Şener, gözaltına alınmıştı.

Şener, gözaltına alınmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

Şener hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi.

Abdüllatif Şener, olayın ardından yaptığı açıklamada, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu, karşısındakinin anneannesi olduğunu bile bilmeden ateş ettiğini öne sürdü.