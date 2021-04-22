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HaberlerGündem3. SayfaKORONAVİRÜS CAN ALDI! Malatya'da Abi kardeş koronaya yenildi - Haberler
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Malatya'da abi kardeş koronaya yenildi

Malatya'da koronavirüse yakalanan ağabey Hüseyin Berktaş ile kardeşi Kemal Berktaş, tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti. İki çocuk babası Hüseyin Berktaş'ın eşinin ise taburcu edildiği öğrenildi

KORONAVİRÜS CAN ALDI! Malatya'da Abi kardeş koronaya yenildi - Haberler
İHA

Malatya'da koronavirüse yakalanan iki kardeş, tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti.

Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Ataköy Mahallesi'nde bakkal dükkanı bulunan Hüseyin Berktaş (57),koronavirüs nedeniyle dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hüseyin Berktaş'ın Kovid-19 tedavisi gören kardeşi Kemal Berktaş (48) ise sabah hayatını kaybetti. Kardeşler, Malatya'nın Darende ilçesi Balaban Mahallesi Şendereköyü Sokak'taki mezarlıkta toprağa verildi.

Ağabey Hüseyin Berktaş'ın evli ve iki çocuk babası olduğu ve eşi Gülcan Berktaş'ın Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Hayatını kaybeden kardeşlerden Kemal Berktaş'ın eşinin ise 13 yıl önce trafik kazasında öldüğü ve çocuğunun bulunmadığı öğrenildi.

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