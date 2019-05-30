Global Yatırım Holding’in iştiraki Actus Portföy Yönetimi A.Ş. ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. imzalanan anlaşma çerçevesinde birleşme kararı aldılar.

Actus’un 828.3 milyon TL’lik ve İstanbul Portföy'ün de 2.3 milyar TL'lik portföy büyüklüğü dikkate alındığında ortaya 3 milyar TL’yi aşan büyüklükle yeni bir portföy şirketi çıkmış olacak.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, "Sermaye piyasalarında aracılık faaliyetleri ile 1990’da yola çıkmamızdan bu yana her zaman uluslararası sermaye piyasaları ile ülkemiz arasında bir köprü görevi gördük. 2017’de büyük çaplı küresel stratejik yatırımcıları barındıran bir varlık yönetim şirketi olan Londra merkezli Centricus ile stratejik ortaklığa gittiğimizde koyduğumuz hedeflerden biri de Türkiye’nin banka dışında en büyük portföy yönetim şirketini yaratmaktı. Hedefimizi gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

Centricus Kurucu Ortağı Dalınç Arıburnu da, Türkiye’nin önde gelen iki portföy yönetim şirketinin birleşmesinin Global Yatırım Holding’in portföy yönetimini büyütme stratejisi çerçevesinde atılmış ilk adım olduğuna dikkat çekti.

Birleşme sonrasında Actus Portföy Yönetimi’nin yüzde 90.1 hissedarı Global Yatırım Holding ile yüzde 9.9 hissedarı Polsan yeni yapıda yüzde 33.25 pay sahibi olacak.

Global Yatırım Holding’in ise ayrıca şirketin yüzde 40 hissesini almak üzere opsiyonu bulunacağı bildirildi.

SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE KATALİZÖR OLACAK

İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ozaner, anlaşma üzerine yaptığı değerlendirmede birleşmenin portföy yönetim sektörünün gelişimi için bir katalizör olacağına dikkat çekti.

Ozaner, "2012’de şirketi devraldığımızdan bu yana düzenli büyüme kaydettik. Her yıl tatminkar mali sonuçlar elde ederek, finans sektörüne tam bağımsız portföy yönetim şirketlerinin değerini gösterdik" dedi.