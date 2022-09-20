Acun Ilıcalı ile kızı motosiklet kazası geçirdi 0:00 / 0:00

AA

Sarıyer'de, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ünlü televizoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı ile kızı hafif yaralandı. Fotoğraf: DHA Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi’nde Ilıcalı'nın kullandığı motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza nedeniyle Ilıcalı ile kızı hafif yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ILICALI'NIN KOLU KIRILDI Fotoğraf: DHA Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ilıcalı ve kızı, Sarıyer'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. AA'nın haberine göre; hastanede tedavi altına alınan Acun Ilıcalı'nın kolunun kırık olduğu belirtildi. Kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun ise hafif şekilde yaralandı.