Adana'da uyuşturucu satışının merkezi haline gelen, polisin sık sık şafak vakti operasyon yaptığı "Cono aşireti" mensuplarının yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi artık 24 saat polisler tarafından karadan ve havadan drone ile kontrol ediliyor.

Merkez Yüreğir ilçesinin Ulubatlı Hasan Mahallesi'nin iki sokağında yaşayan ve "Cono aşireti" olarak bilinen şahıslara yönelik uyuşturucu sattıkları ileri sürülerek yıllardır polis şafak vakti sürekli operasyon gerçekleştiriyor. Operasyonlara rağmen bazı aşiret mensuplarının uyuşturucu satışına devam etmesi ve mahalle halkının da şikâyetlerinin artması üzerine Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş harekete geçti.

Göreve geldikten sonra Adana'da öncelikli hedefinin uyuşturucu olduğunu vurgulayan Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Cono aşiretine mensup şahısların uyuşturucu satışının önüne geçmek, gençlerin zehirlenmesini önlemek amacıyla yeni uygulama başlatıp mahalleyi abluka altına aldırdı.

MAHALLEYE GİRİŞ ÇIKIŞ KONTROL ALTINDA

Talimat üzerine polis, Ulubatlı Hasan Mahallesini dört koldan çevirdi. Polis merkezi, çevik kuvvet ve narkotik ekipleri mahallede artık kuş uçurtmuyor. Polisler Cono aşiretinin bulunduğu evlere giden bütün yollara ve sokak başlarına arama noktaları kurdu. Mahalleye gelen herkes polis tarafından üst aramasından ve kimlik kartı kontrolü ile Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçiriliyor. Özellikle aşirete mensup şahısların giriş çıkışları sürekli takip edilip, hem dışarı çıkarken hem de içeri girerken aranıyorlar.

DRONE İLE HAVADAN TAKİP EDİLİYOR

Bu arada polis mahalleyi gece-gündüz 7 gün 24 saat ablukaya alırken, bütün ihtimalleri de değerlendiriyor. Karadan polisler arama ve takip yaparken havadan da drone ile Cono aşireti üyeleri takip ediliyor. Drone ile polis kontrolü dışında sokağa girenler tek tek tespit edilip ekiplere haber veriliyor. Ayrıca drone ile evlerde bir hareketlilik olup olmadığı, satış yapılıp yapılmadığı da yakın takibe alınıyor.

POLİS ÇOCUKLARA ŞEKER DAĞITIYOR

Polis mahalleyi ablukaya alırken, sadece kimlik kontrolü ve arama da yapmıyor. Bunun dışında aşirete mensup çocuklarla da yakından ilgileniyor. Bu çocukların da ebeveynleri gibi suça karışmaması için onlarla sohbet edip uyuşturucunun ne kadar kötü bir şey olduğu anlatılıyor. Polis uyuşturucu uyarısının yanı sıra çocuklara şeker dağıtıp onlarla oyun da oynuyor. Çocuklar ise polislerin ilgisinden memnun.

"POLİS HİÇ GİTMESİN, BURADA KALSIN"

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturan vatandaşlar da polisin kimlik kontrolü yapması, giriş çıkışlarda arama yapmasından çok memnun olduklarını belirterek, "Burada uyuşturucu satıyorlar, gençler zehirleniyor. Ama polis geldiğinden bu yana kimse uyuşturucu satamıyor. Polisin gelmesi çok iyi oldu. Polisin başımızın üzerinde yeri var. Polisler buradan hiç gitmesin" dedi.

UYGULAMA BİR SÜRE DEVAM EDECEK

Polis ekiplerinin, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki uyuşturucuyla mücadelesinin bir süre daha böyle devam edeceği öğrenildi.