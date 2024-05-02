Aden isminin anlamı nedir? Aden ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Aden isminin analizi

Evlat sahibi olacağınızı öğrendikten sonra isim arayışlarına başlamış olabilirsiniz. Bu noktada karşınıza Aden ismi çıktıysa bu isim konusunda fikir sahibi olmak istersiniz. Aden isminin olumlu anlamlar taşıması ve kulağa hoş bir tını bırakması, birçok kişinin bu isme ilgi duymasını sağlamıştır. Aden adının anlamı kadar Kur’an’daki yeri de merak edilir. Aden Kur’an’da geçiyor mu? Çocuğunuza Aden ismini koyabilir misiniz, bu isim caiz mi? Detaylar için okumaya devam edin…

ADEN İSMİNİN ANLAMI NE?

Aden isminin anlamı için birkaç kelime gösterilir. Bu isim, olumlu çağrışımlarıyla birçok kişinin favorisidir. İşte Aden adının anlamları;

Çekici

Cennet bahçesi

Zevk veren

Yakışıklı

Düşünceli

Mütevazı

Nazik

Ülkemizin genelinde toplamda 1536 kişide bulunan Aden isminin kökeni Arapça’dır ve bu isim, uzun yıllardır Türk çocuklarına verilen bir isimdir. Bu isim ayrıca; İstanbul’da 411, Ankara’da 193, İzmir’de ise 185 kişide bulunur.

ADEN KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Söz konusu isim ile ilgili internet üzerinde yapılan aramalara bakıldığında bu ismi çocuklarına koymak isteyen ebeveyn adaylarının söz konusun ismin dini anlamıyla çok fazla ilgilendiğini gösterir. Bu noktada internet arama motorlarında sıklıkla “Aden Kur’an’da geçiyor mu?” sorusunun sorulduğu tespit edilmiştir. Aden, Kur’an-ı Kerim’de Hud Suresi 60. Ayette geçer. Ayrıca yine Kur’an-ı Kerim’de Necm Suresi’nde 50. Ayette bu ismin geçtiği görülebilir. Bunun yanı sıra Aden isminin çocuklara koyulması caiz kabul edilmiştir.