Arya isminin anlamı nedir? Arya ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Arya isminin analizi

Arya isminin anlamı bilhassa son dönemlerde bu isim popüler olduğundan beri daha fazla merak edilir olmuştur. Aynı şekilde bu ismin eski döneme dayanan bir tarihi yönü de vardır. Son derece olumlu anlamlara sahip Arya, ülkemizde özelliklere kız çocuklarına koyulan bir isimdir. Siz de bu ismin anlamını merak ediyor ve kız çocuğunuza bu ismi koyma fikrini değerlendiriyorsanız yazının devamını okuyarak Arya kelimesi ile ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. İşte Arya adı ile ilgili tüm detaylar…

ARYA İSMİNİN ANLAMI NE?

Arya isminin anlamı birden fazladır. İlk olarak bu kelimenin Milattan önce 1800’lü yıllarda İç Asya çevresinden bugünkü Hindistan’a gelen bir topluluğun adı olduğu düşünülmektedir. Köklü bir geçmişe sahip Arya ismi şu anlamlara gelir; İpek ipliğin yumağı

İplik yumağı

Opera eserinde solistlerin orkestra ile birlikte söylediği ve kendi için bir bütünlüğü bulunan şarkı

Üç bölümlü şarkı formatıyla oluşturulmuş solo ses yazılmış sahne şarkısı Masal, Asel, Yasmin, Derin, Melek ve Gamze isimlerle birlikte kullanılabilen Arya adı, köken olarak Hint- Avrupa dil ailelerinden günümüze gelmiştir. Aynı şekilde Latin ve İtalyan dillerinde de bu kelimenin farklı varyasyonlarına rastlanır. Hatta bazı kaynaklar, Arya isminin Farça’da da yer aldığını aktarır. Arya, Farsça’da “saf ve asil” gibi anlamlara gelir.

ARYA KUR’AN’DA GEÇİYOR MU? Peki Arya Kur’an’da geçiyor mu? Son derece fonetik bir tınıya sahip olan Arya ismi, doğrudan Kur’an-ı Kerim’de geçmez. Bu ismin Müslümanlıkta geçtiği bir yer de yoktur. Ancak kız çocuklarına sıklıkla verilen bu ismin koyulmasında herhangi bir sakınca bulunmamıştır. Bu isim, uzandığı kökenlerde geldiği anlamlarla oldukça güzel ve olumlu anlamlar içeren fonetik bir isimdir. ARYA İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?