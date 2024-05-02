Yurt dışına daha çok gittik, daha az harcadık

TÜİK, 2024 yılının ilk çeyreğine dair turizm verilerini açıkladı.

Yurt dışına seyahat eden kişilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artarak 2 milyon 449 bin 225 kişiye yükseldi. Kişi başı ortalama harcama ise yüzde 6'lık düşüşle 773 dolardan 727 dolara geriledi. Kişi başına ortalama geceleme de 17.4'ten 12.9'a düştü.

2023 2024 Değişim (yüzde) Kişi sayısı 2069229 2449225 18.4 Ortalama geceleme sayısı 17.4 12.9 -25.8 Kişi başı ortalama harcama 773 727 -6.0

Ocak-Mart dönemindeki toplam turizm gideri, yüzde 11,3 artarak 1 milyar 779 milyon 649 bin dolara geldi. 1 milyar 444 milyon 620 bin dolar kişisel harcamalara, 335 milyon 30 bin dolarını ise paket tur harcamalarına ödendi.