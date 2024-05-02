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        Haberler Ekonomi Turizm Yurt dışına daha çok gittik, daha az harcadık - Turizm Haberleri

        Yurt dışına daha çok gittik, daha az harcadık

        2024'ün ilk çeyreğinde yurt dışına giden kişilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artarak 2 milyon 449 bin 225 kişiye yükseldi. Kişi başı ortalama harcama ise yüzde 6'lık düşüşle 773 dolardan 727 dolara geriledi

        Giriş: 02.05.2024 - 14:31 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:31
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        Daha çok gittik, daha az harcadık
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        TÜİK, 2024 yılının ilk çeyreğine dair turizm verilerini açıkladı.

        Yurt dışına seyahat eden kişilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artarak 2 milyon 449 bin 225 kişiye yükseldi. Kişi başı ortalama harcama ise yüzde 6'lık düşüşle 773 dolardan 727 dolara geriledi. Kişi başına ortalama geceleme de 17.4'ten 12.9'a düştü.

        2023 2024 Değişim (yüzde)
        Kişi sayısı 2069229 2449225 18.4
        Ortalama geceleme sayısı 17.4 12.9 -25.8
        Kişi başı ortalama harcama 773 727 -6.0

        Ocak-Mart dönemindeki toplam turizm gideri, yüzde 11,3 artarak 1 milyar 779 milyon 649 bin dolara geldi. 1 milyar 444 milyon 620 bin dolar kişisel harcamalara, 335 milyon 30 bin dolarını ise paket tur harcamalarına ödendi.

        Yıl 2023 (dolar) 2024 (dolar) Değişim (%)
        Turizm gideri 1598920 1779649 11,30
        Kişisel harcamalar 1329767 1444620 8,64
        Paket tur harcamaları (Yurt dışı payı) 269154 335030 24,48
        Yeme-İçme 526691 485978 -7,73
        Konaklama 332724 391707 17,73
        Sağlık 2479 4375 76,48
        Ulaştırma (Yurt dışı) 85159 75951 -10,81
        Spor, eğitim, kültür 9427 13537 43,60
        Tur hizmetleri 488 688 41,04
        Yabancı uluslararası ulaştırma 83283 102293 22,83
        Cep telefonu dolaşım harcamaları 16271 16096 -1,08
        Diğer mal ve hizmetler 273244 353994 29,55
        Giyecek ve ayakkabı 46041 75890 64,83
        Hediyelik eşya 130387 131829 1,11
        Halı, kilim vb 1705 1140 -33,15
        Diğer harcamalar 95111 145135 52,59

        Gider kalemlerinde en çok artış; sağlık, giyecek ve ayakkabı ve diğer harcamalarda gerçekleşti. En büyük düşüş ise halı, kilim vb, ulaştırma ve yeme-içme kalemlerinde gerçekleşti.

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