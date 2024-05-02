Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Meteoroloji saat verdi! 3 Mayıs Cuma hava durumu

        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; cuma günü yurt genelinde sağanak yağış beklenirken, 15 ilimiz için de "sarı" alarm verildi. Sel ve taşkınlara karşı uyarıda bulunuldu. İşte Meteoroloji'den saat verilerek yapılan uyarı ve alarm verilen 15 kentimiz...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi ile yarın sabah saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

        TRAKYA'DA ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

        AA'da yer alan habere göre Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde ise yağış yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

        REKLAM

        AKDENİZ'DE FIRTINA UYARISI

        Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgar cuma günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden, Antalya Körfezi'nde cumartesi öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

        15 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen kentlerimiz şöyle: Adana, Ağrı, Edirne, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Kırklareli, Mardin, Siirt, Tekirdağ, Van, Şırnak, Iğdır ve Osmaniye.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!