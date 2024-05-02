Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi ile yarın sabah saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

TRAKYA'DA ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT AA'da yer alan habere göre Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde ise yağış yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. REKLAM

AKDENİZ'DE FIRTINA UYARISI Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgar cuma günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden, Antalya Körfezi'nde cumartesi öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.