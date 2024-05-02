Konya'da kan donduran olay, dün saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi'nde meydana geldi.

YOĞUN TRAFİKTE TARTIŞTILAR DHA'da yer alan habere göre sürücüler Fevzi Bildirici (31) ile Mustafa K. (20), otogar civarında yoğun trafikte tartıştı.

EVİNE KADAR TAKİP EDİP YANINA GİTTİ Tartışmanın ardından ayrılan Fevzi Bildirici, Kaletaş Caddesi'ndeki stadın yanına geldiğinde aracını park edip, evine gitmek için yürürken, yanına kendisini takip eden Mustafa K. geldi.

KALBİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI İkili arasında yeniden çıkan tartışmada Mustafa K., Bildirici'yi göğsünden bıçakla yaralayıp, aracıyla kaçtı. Bildirici de kanlar içinde yere yığıldı.

HAYATINA KAYBETTİ Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Bildirici, yaklaşık 2 saat sonra doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Mustafa K. de polis merkezine giderek teslim oldu.