Premier Lig devleri Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Bonservisini duyurdular...

"SAHANIN HER YERİNDE GÖREV ALABİLİYOR"

23 yaşındaki oyuncu hakkında scoutların gözüne çarpan ilk özelliğin Barış Alper'in çok yönlü olması olduğu vurgulanan haberde, "Yılmaz sahanın hemen hemen her yerinde görev alabilen olağanüstü bir oyuncu" ifadeleri kullanıldı.