2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş! Antalya'da, aynı şirkete ait iki safari aracının çarpışması sonucu 13'ü turist, 16 kişi yaralandı. Savcılık tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Diğer yandan iki safari aracındakilerin, kaza öncesi birbirleriyle su savaşı yaptığı öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 02.05.2024 - 14:56 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:29 facebook

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