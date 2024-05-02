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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!

        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!

        Antalya'da, aynı şirkete ait iki safari aracının çarpışması sonucu 13'ü turist, 16 kişi yaralandı. Savcılık tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Diğer yandan iki safari aracındakilerin, kaza öncesi birbirleriyle su savaşı yaptığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:56 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:29
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        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
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        Antalya'da kaza, saat 10.30 sıralarında, Manavgat'a bağlı Oymapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alanya'da faaliyet gösteren bir firmaya ait Özcan Akkaya'nın kullandığı üstü açık safari aracıyla aynı firmaya ait Ferhat Arslan'ın (45) kullandığı safari aracı çarpıştı.

        BETON DİREĞE ÇARPIP DEVRİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre araçlardan biri yolun sağ tarafında bulunan beton direğe çarparak yan yattı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

        KAZADA 16 KİŞİ YARALANDI

        Kazada her iki araçtaki Ferhat Arslan, Levent Toslak (51), Ziya Öztürk (37) İngiliz turistler Cipriah Florih Locatus (38), Andreaa Locatus (35), Saya Anays Locatus (7), Luley Bulorky (53), Tina Taylor (61), Kacper Marcın (24), Luley Bulorky (53), Uljana Golubeva (11), Evelına Matveeva (33), Laura Ellen Carlton (60), Bobby Luke Carlton (19), Gillian Smith (52), İrlandalı turist Julia Marie (53) yaralandı.

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        BİR YARALININ DURUMU AĞIR

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Luley Bulorky'nin sağlık durumunun ciddi olduğu, diğerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        KAZANIN NEDENİ: SU SAVAŞI

        Savcılık tarafından kazayla inceleme başlatıldı. Diğer yandan iki safari aracındakilerin, kaza öncesi birbirleriyle su savaşı yaptığı öğrenildi.

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