Melisa Döngel: Aşkı bir türlü bulamadım
Adı daha önce Sergen Yalçın ve Barış Alper Yılmaz ile anılan Melisa Döngel, "Aşkı bir türlü bulamadım" diyerek özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melisa Döngel, Kuruçeşme'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Döngel, özel hayatına ilişkin soruları yanıtladı.
AŞK İDDİALARINA YANIT
Melisa Döngel'in adı daha önce Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, ardından da Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılmıştı. Aşk iddialarına açıklık getiren Döngel; "Bu senemi çalışmaya adamak istiyorum. Aşkı da bir türlü bulamadım. Sergen, benim çok yakın arkadaşım, Barış Alper'i de tanımıyorum. Futbolcuymuş kendisi ama gerçekten tanımıyorum. '40 kere söylerseniz olur' derler ya öyle olacak sanıyorum ama gerçekten tanımıyorum kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
"SINIRLARI KENDİM BELİRLERİM"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, yer aldığı bir projedeki öpüşme sahnesi sebebiyle Blok3 adıyla tanınan Hakan Aydın ile olan birlikteliği sona ermişti.
Melisa Döngel, gazetecilerin, "Siz aynı durumu yaşasaydınız neler düşünürdünüz?" sorusuna;"Ben çalışma hayatımda bu sınırları kendim belirlerim. Sevgilim de olsa kocam da olsa buna müdahale etmemesi gerektiğini ve bana özgür bir alan bırakmasına karşı ilerlemeye çalışırım. İnşallah benim başıma gelmez" yanıtını verdi.