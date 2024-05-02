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        Haberler Yaşam Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!

        Hakkarili aile bitkin halde buldukları 2 sincap yavrusuna bakıyor

        Hakkari'nin Durankaya beldesinde Ayva ailesi, tarlada bitkin buldukları 2 sincap yavrusunun bakımını üstlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:44
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        Hakkari'nin Durankaya beldesindeki Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Hemi Ayva, tarlada çalışırken 2 sincap yavrusunu bitkin halde bulunca eve götürdü.

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        Ayva, diğer aile bireyleriyle bakımı üstlendiği hayvanlara şırıngayla süt vererek hayata tutunmalarını sağladı.

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        Evin maskotu haline gelen sincaplar, mahalle sakinlerinin de ilgi odağı oldu.

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        Hemi Ayva, anneleri ölen sincap yavrularına bakmak için eve getirdiğini söyledi.

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        Sincaplara şırıngayla süt verdiğini anlatan Ayva, "Günde 3 kez süt veriyoruz. Karton kutuya koyduğum yünün üstünde bakımını yapıyoruz.

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        Zarar görmemeleri için özenle bakıyoruz. Biraz büyüdüklerinde onları tekrar doğal ortamlarına bırakacağız. Yeni doğan bebek gibiler" dedi.

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        Ayva'nın yeğeni Saadet Güldal da sincapları mahallenin yukarı kısmındaki tarlada bulduklarını belirterek, "Onları eve getirip sütle besledik. İnekten sağdığımız sütü enjektörle vermeye çalışıyoruz.

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        Merak eden herkes gelip bakıyor. Daha çok küçükler. Burada birçok hayvan besliyoruz. Bunların da bakımını yapıyoruz" diye konuştu.

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        Hakkari Valisi Ali Çelik de yavru sincapları besleyen ailenin videosunu sosyal medya hesabından "Kalbi olan herkes aynı dili konuşur: merhamet ve şefkat. Ve sevgi, tüm canlıları birleştirir, iyileştirir. İyi ki varsınız, dünyayı güzelleştiren güzel insanlar" ifadeleriyle paylaşmıştı.

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        #Ayva ailesi
        #Hakkari
        #sincap yavrusu
        #haberler
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