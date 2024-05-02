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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta hoca arayışı: Gözler sportif direktör konusunda - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta hoca arayışı: Gözler sportif direktör konusunda

        Teknik direktör arayan Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, Almanya'da temaslarını sürdürüyor. İlk etapta yabancı isimler için nabız yoklayan Arat, Dortmund yardımcı antrenörü Nuri Şahin ile de görüşecek. Bu sezon bir sportif direktör getirmeyi planlayan siyah-beyazlılar, buradaki karara göre teknik direktör konusunu da netleştirecek

        Giriş: 02.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:54
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        Gözler sportif direktörde!
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        Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat, Almanya'da temaslarda bulunurken yeni hocanın yanı sıra sportif direktör konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        SPORTİF DİREKTÖR KONUSU BELİRLEYİCİ OLACAK

        Başkan Hasan Arat, Bayer Leverkusen A Takım Direktör Yardımcısı Devin Özek görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Bu pozisyon için farklı isimlerle de temas kurulduğu öğrenildi. Hoca konusunda listesinde yabancı isimlerin yanı sıra Nuri Şahin ve Sergen Yalçın da olan siyah-beyazlılar, sportif direktör pozisyonundaki hamleye göre kararını verecek. Bu nedenle sportif direktör konusunun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

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        HANSI FLICK YÜKSEKTEN UÇTU

        Takımı kaliteli bir isme teslim etmek isteyen başkan Arat, devre arasında da gündeme gelen Hansi Flick ile yeniden temas kursa da maaş ve istenen bütçe yüksek geldi. Arat, farklı isimler için de görüşmelerde bulunacak.

        NURİ ŞAHİN İLE GÖRÜŞECEK

        Almanya'da temaslarını sürdüren Hasan Arat'ın bugün Dortmund yabancı antrenörü Nuri Şahin ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede teknik direktörlük konusu detaylı bir şekilde masaya yatırılacak.

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