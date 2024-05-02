Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
Muş, Hatay, Elazığ ve Kocaeli'nde görülen ve insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler merak uyandırırken cismin ne olduğuna yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.
Son zamanlarda Türkiye'nin farklı illerinde gökyüzünde görülen cisimler merak konusu oldu.
Gökyüzünde beliren cisimler ilk olarak geçtiğimiz hafta Hatay'ın İskenderun ilçesinde 35 yaşındaki Ali Değirmenci tarafından görüntülenmişti.
"TAKIM ELBİSE GİYMİŞLERDİ"
Gördüğü 3 cismi cep telefonu kamerasıyla kaydeden Değirmenci, "Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yönlendi. Bir anda heyecanımı gizleyemedim" ifadelerini kullandı.
İnsan figürünü andıran cisimler Hatay'ın ardından Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde de görüldü.
Gökyüzündeki cisim, Özgür Özcan tarafından Okçular köyü Avdelan mezrasında kaydedildi.
Cep telefonu kamerasıyla o anları kaydeden Özcan şaşkına döndü.
Elazığ'ın ardından benzer cisimler Muş'ta da ortaya çıktı. Görüntüleri, Muş'un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyünde çobanlık yapan Murat Koç, kaydetti.
Koç, cismin hareket halinde olduğunu ve insan şeklini andırdığını belirterek, "Akşam saat 17.00 sularında merada hayvanlarımı otlatırken havada bir cismin aniden ortaya çıktığını fark ettim. Bu cisim, insan şeklinde siyah bir cisimdi. Cismi görür görmez biraz heyecanlandım. Bu cismi insanlar görsün bilsin diye videoya çektim. Cismi yaklaşık bir dakika havada takip edebildim. Bu cismin araştırılmasını istiyorum" dedi.
Merak uyandıran cisim son olarak Kocaeli ve İstanbul semalarında da görüntülendi.
Türkiye'nin pek çok şehrinde görülen cisim bir kez daha "takım elbise giymiş adam" görüntüsüne benzetildi. Cismin ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmazken, gökyüzünde beliren cisim görenleri şaşırtmaya devam ediyor.