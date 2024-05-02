'Bahar'ın 'Umay'ı Alisa Sezen Sever sitem etti: Afra Saraçoğlu'na benzetilmekten...
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 'Umay'ı Alisa Sezen Sever, sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda kendisini Afra Saraçoğlu'na benzetenlere sitem etti; "Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni"
Giriş: 02.05.2024 - 10:51 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:09
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Ekranların reyting rekorları kıran dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'da 'Umay' karakterine hayat veren Alisa Sezen Sever, oyuncu Afra Saraçoğlu ile benzerliği sosyal medyada dikkat çekti.
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17 yaşındaki Alisa Sezen Sever, Afra Saraçoğlu‘na benzetilmesine sitem etti. Konuyla ilgili bir video yayımlayan Sever, "Lütfen artık benzetmeyin" diyerek takipçilerine seslendi.