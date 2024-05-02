Aren isminin anlamı nedir? Aren ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Aren isminin analizi

Anne baba adaylarının çocuklarına verecekleri ismi analiz etme süreci tahmin edilenden çok daha heyecanlıdır. Hatta bazı anne baba adayları, bebeklerine koydukları isimleri rüyalarında görebilirler. Zira gebelik dönemi, çiftlerin manevi olarak en yoğun duyguları hissettikleri süreç olarak ifade edilir. Siz de eşinizle birlikte böyle bir dönemden geçiyor ve aklınızdan Aren ismi geçiyorsa bu yazıyı okuyarak aklınızdaki isim ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Çocuğa Aren ismini vermek caiz olur mu? Aren isminin analizi nedir, özellikleri neler? Detaylar devamında…

AREN İSMİNİN ANLAMI NE?

Aren isminin anlamı konusunda birçok kişinin kafası karışıktır. Kökeni Türkçe olmayan Aren, eski döneme dayanan Farsça kökenli bir isimdir. Ayrıca bu adın Arnavutça ve Hititçe’de de geçtiği bilinir. Hem erkek hem kız bebekler için kullanılabilen Aren adı, olumlu kavramları çağrıştıran anlamlarıyla da dikkat çekicidir. İşte Aren isminin anlamı;

Ağaç cinsi

Kum tanesi

Dağ

Güçlü ve kuvvetli

Hızlı kartal

Kartalların hükümdarı

Güzel

Gösterişli erkek

Ülkemizin genelinde 2.098 kişinin üzerinde taşıdığı Aren ismi, uzun yıllardır birçok kişi tarafından kullanılmıştır. Aren; Ankara’da 141, İzmir’de 319, İstanbul’da ise 669 kişide bulunur.