KEREVİZİN BESİN DEĞERİ NEDİR?

Kerevizin su oranı yüksek ve neredeyse hiç yağ içermeyen bir sebzedir. İçinde az karbonhidrat ve nispeten yüksek miktarda lif bulunduran kereviz alkali bir sebze olması dolayısıyla vücudun pH oranını korumasına da yardımcı olur.

100 gr kerevizin besin değerleri şu şekildedir:

- Kalori: 42 kcal

- Karbonhidratlar: 9,2 gr

- Lif: 1,8 gr

- Sodyum: 100 mg - Potasyum: 115 mg - Kalsiyum: 43 mg - Magnezyum: 15 mg - Fosfat: 70 mg - Demir: 0,7 mg - Çinko: 0,4 mg - Beta-karoten: 15 µg - E vitamini: 0,5 mg - B1 Vitamini: 0.04 mg - B2 vitamini: 0.07 mg - B6 Vitamini: 0.20 mg - Folik asit: 75 µg - C vitamini: 8 mg REKLAM Kerevizin aktif bileşenleri arasında karakteristik kokusunu belirleyen uçucu yağlar, flavonoidler ve alkaloidler gibi antioksidanlar da bulunur. İçerdiği antioksidanların etkinliği 5 ile 7 gün sonra azaldığından, kereviz her zaman taze olarak tüketilmelidir.

KEREVİZİN FAYDALARI NELERDİR? 1. HÜCRELERİ ONARIR Pek çok sebze ve meyvede olduğu gibi kerevizde de bulunan antioksidanlar, oksidatif stresin sebep olduğu hasarı iyileştirmede etkili olabilir. Bu stres, diyabet, obezite ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara neden olabilir. Hücrelerin yenilenmesi ve onarımı üzerindeki faydaları şunlardır: - Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre yıkımını önler.

- Kronik hastalıklara karşı koruma sağlar. 2. İNFLAMASYONU AZALTIR Keskin kokusuyla öne çıkan, düşük kalorili ve hem vitamin hem de mineral zengini olan kereviz, iltihabı azaltmaya yardımcı olan çeşitli anti-inflamatuar bitki bileşikleri ve antioksidanlar içerir. 3. SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELİR Soğuk algınlığı ve grip dönemlerinde tüketilebilecek besinlerden biri de kerevizdir. Zengin vitamin ve mineral yapısıyla vücuttaki enfeksiyonlarla mücadele etme özelliği olan kerevizin soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olduğu değerlendirilir.

REKLAM 4. KEMİK KIRIKLARI RİSKİNİ DÜŞÜRÜR K vitamini, kanın pıhtılaşmasının yanı sıra kemik sağlığı için de önemli bir vitamindir. Araştırmalara göre, K vitamini kemik kırıkları riskini düşürür. K vitamini kaynaklarından biri olan kereviz, fosfor içeriğiyle de kemik gelişiminde rol oynar. Kerevizin kemik sağlığı üzerindeki faydaları şunlardır: - K vitamini, kemik yoğunluğunu artırarak kırık riskini azaltır.

- Fosfor, kemiklerin dayanıklılığını ve sağlıklı gelişimini destekler. 5. TOK TUTMAYA YARDIMCI OLUR Lifli yapısı sayesinde kereviz, hem yediğinizde uzun süre tok kalmanızı sağlar hem de kilo kontrolüne yardımcı olur. Yüksek miktarda su içeriği ve düşük kalorisi ile kilo vermeyi teşvik eder. Sağlıklı bir beslenme için ideal bir seçenektir. Kerevizin tokluk ve kilo kontrolü üzerindeki faydaları şunlardır:

REKLAM - Tokluk hissini artırarak fazla yemek yeme isteğini engeller. - Düşük kalorili olduğu için kilo vermeye yardımcıdır. 6. KAN DOLAŞIMINI DÜZENLER Kereviz ve kereviz sapı, organik sodyum içerir. Bu sodyum, inorganik sodyumdan farklıdır ve kan akışını dengelerken kalsiyumun emilimini sağlar. Vücutta yeterli miktarda organik sodyum olduğunda, karbondioksit daha kolay atılır. Kerevizdeki demir, kan hücrelerinin oksijenlenmesini destekler.

Kerevizin kan dolaşımı üzerindeki faydaları şunlardır: - Organik sodyum, kalsiyumun emilimini destekler. - Demir, kan hücrelerinin oksijenlenmesini artırır. 7. İDRAR SÖKTÜRÜCÜ VE ÖDEM ATTIRICI Kerevizin en önemli tıbbi etkilerinden biri olan idrar söktürücü etkisinden sorumlu olan, yüksek potasyum içeriğidir. Kereviz bu özelliğiyle vücuttan ödem atılmasına da yardımcı olur. Özellikle gut ve romatizma hastalıklarında vücut, ürik asit gibi atık ürünleri daha zayıf bir şekilde parçalar. Potasyum bu süreci destekler ve böylece ürik asit kristallerinin vücuttaki zararlı birikimini önler.

REKLAM 8. BEYİN SAĞLIĞINI KORUR Kereviz sebzesi aynı zamanda beyin sağlığını da destekler. Kereviz, birçok yararlı antioksidan, magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi temel mineralleri içerir ve bu yönüyle beyin ve sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkıda bulunur. KEREVİZ SUYUNUN FAYDALARI 1. CİLT SAĞLIĞINA KATKI SAĞLAR Kereviz suyu, cilt sağlığını iyileştiren C vitamini, antioksidanlar ve su bakımından oldukça zengindir. C vitamini, kolajen üretimini artırarak cildin elastikiyetini ve sıkılığını korumasına yardımcı olur. Antioksidanlar, cilt hücrelerini serbest radikal hasarına karşı koruyarak yaşlanma belirtilerini geciktirir. Aynı zamanda ciltteki iltihaplanmayı azaltarak sivilce ve kızarıklıkların görünümünü iyileştirir. Yüksek su içeriği, cildi nemlendirir ve daha parlak bir görünüm kazandırır.

2. DETOKS ETKİSİ Kereviz suyu, cilt sağlığını iyileştiren C vitamini, antioksidanlar ve su bakımından oldukça zengindir. C vitamini, kolajen üretimini artırarak cildin elastikiyetini ve sıkılığını korumasına yardımcı olur. Antioksidanlar, cilt hücrelerini serbest radikal hasarına karşı koruyarak yaşlanma belirtilerini geciktirir. Aynı zamanda ciltteki iltihaplanmayı azaltarak sivilce ve kızarıklıkların görünümünü iyileştirir. Yüksek su içeriği, cildi nemlendirir ve daha parlak bir görünüm kazandırır.