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        Haberler Gündem Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi - Güncel haberler

        Adıyaman'da otomobil elektrik direğine çarptı

        Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 21:37 Güncelleme: 02.04.2024 - 21:37
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        Otomobil elektrik direğine çarptı
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        Rıfat Cömert idaresindeki otomobil, merkeze bağlı Tekpınar Köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Kazada, sürücü Cömert ağır yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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