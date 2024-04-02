Ali Koç'tan Erden Timur'a sert sözler: Her gece yatarken bizi düşün
Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısında konuşan Başkan Ali Koç, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'a yönelik sert ifadeler kullandı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
Konuşmasını yapmak için kürsüye tezahüratlarla gelen Ali Koç, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'u hedef aldı:
"Kendilerini savunan futbolcularımız, TFF tarafından PFDK'ya sevk edilmiştir. İşte böyle bir Türkiye'de rekabet etmeye çalışıyoruz. Onların anlayışına göre oyuncularımız kaçmalıymış. Kaçsalarmış fazla güç kullanmak zorunda kalmazlarmış ve bütün bunlar yaşanmazmış.
Yaşanan olayları son derece hafife alarak tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirtmeye çalışan bazı rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lugattaki kelimeleri insan versiyonu olsa, yalanın insan versiyonu olurdu. Terbiyesiz! Utanmadan televizyona çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece "Olmamalıydı" diyerek 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, yarım aklıyla satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor.
Fenerbahçe seni not etti. Her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince..."
ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?
Erden Timur, Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yaptı:
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olaylar hakkında da konuşan Erden Timur, "Taraftarın sahaya girmemesi gerekirdi. Maç içinde olaylar var, suların atılması... Olmamalıydı. Galatasaray - Fenerbahçe maçında da oldu. Fenerbahçe Stadı'nda da oldu. Yoğun boyutta olan şeyler, kesinlikle olmamalı. Aynı şekilde sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken... Bırakalım futbolu dışarıda bile düşen insana vurulmaz... Halil Umut Meler'de de aynı tepkileri verdik. Taraftarın girmesi yanlış, ancak etkisi hale getirildiğinde vurulması, kafasına tekme atılması çok yanlış. Yargıtay postalla bile birinin kafasına vurduğunda silah sayıyor. Krampon bambaşka bir şey. Adalet Bakanı çok doğru bir açıklama yapıyor "Herkes adil yargılanmalı" diyor. Bizim futbolcularımız olsa, asla konuşmayız. Kulüp açıklaması, kamuoyu baskısı... Adalet Bakanı aleyhine şeyler söyleniyor. Bunlar gerçekten yanlı." dedi.
"BASKIDAN DOLAYI SEVK YAPILMIYOR!"
Timur, "Baskıdan dolayı sevk yapılmıyor. Sevk edilecek oyuncu sayısı az olacak diye bir dedikodu var. Karışan oyuncuların içerisinden ayıklama yapamazsınız! Kim karışmışsa, sevk edersiniz! Konunun sportmenliğe aykırı hareketle alakası yok! Güleriz ağlanacak halimize gibi bir drama yaşıyoruz. Engel olmak için müthiş bir baskı uygulanıyor. Futbolcuların olumsuz etkilenmesi ayrı konu, onları anlıyoruz. Ancak yerdeki insana koşan insana döner tekme atan, kramponla... Bunlar ayrı konu. PFDK'nın sevkleri iki günde yapması gerekirken, bu baskı yüzünden bunlar oluyor. PFDK'nın nasıl sevk yapacağını göreceğiz. Siyasilere bile baskı yapılıyor. TFF'ye seçim öncesi böyle bir baskı yapıyorlar mı? Hukuki olan herkesin sevk edilmesi, karar da PFDK'nındır. Meşru müdafaada tokatla gelen 50 yumruk olmaz. Zaten yerde yatan sizin için tehlike arz etmez. Yanınızdan koşan belki birisini tutmaya gidiyor. Döner tekme atmak meşru müdafaa olmaz. Toplum olarak adil olalım. Çok daha ağır şeyler oldu ama Antalyaspor maçından sonra konuşmadık." şeklinde konuştu.
Erden Timur, "PFDK'nın sevk sayısını 3'e düşürdüğünü duyduk. Futbolla seçimin ne alakası var? Neden insanlara baskı yapıyorsunuz? Galatasaray'ın da 35 milyon taraftarı var. Ayrıca nefsi müdafaa da ceza almama sebebi değildir, hafifletici unsurdur." şeklinde konuştu.