Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasını yapmak için kürsüye tezahüratlarla gelen Ali Koç, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'u hedef aldı:

"Kendilerini savunan futbolcularımız, TFF tarafından PFDK'ya sevk edilmiştir. İşte böyle bir Türkiye'de rekabet etmeye çalışıyoruz. Onların anlayışına göre oyuncularımız kaçmalıymış. Kaçsalarmış fazla güç kullanmak zorunda kalmazlarmış ve bütün bunlar yaşanmazmış.

Yaşanan olayları son derece hafife alarak tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirtmeye çalışan bazı rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lugattaki kelimeleri insan versiyonu olsa, yalanın insan versiyonu olurdu. Terbiyesiz! Utanmadan televizyona çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece "Olmamalıydı" diyerek 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, yarım aklıyla satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor.

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Fenerbahçe seni not etti. Her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince..."