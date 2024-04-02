Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurul toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Karşımda gördüğüm pankartla beni ve arkadaşlarımı bir kez daha duygulandırdınız. Dik durduk, eğilmedik. Zaten bütün sıkıntı da bundan oluyor. Olağanüstü bir kongreye, olağanüstü olağanüstü olağanüstü katılım. İşimiz çok, anlatacağımız ve konuşacaklar çok. Olağanüstü diyorum, Olağanüstü Genel Kurul olduğu için değil. Mübarek Ramazan ayında çok kısa süre içinde tribünleri bu şekilde doldurmanız olağanüstü. Bu sayıyı yakalayamamamızı isteyen düşmanlarımız vardı. Bu katılımla düşmanı, trolleri boşa çıkardınız. Helal olsun size."

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"EMEKLERİMİZ ÇALINMAYA TEŞEBBÜS EDİLMİŞTİR"

"Camia olarak sadece spor değil, uzun yıllardır hukuki, ekonomik, sosyal, siyasi birçok alanda mücadele etmek zorunda bırakıldık. Dünyanın hiçbir normal ülkesinde tamamlanmasına izin verilmeyecek müsabakayı bir kez daha oynamak zorunda bırakıldık. Bir kez daha organize bir zorbalıkla şampiyonluğumuz elimizden alınmaya, emeklerimiz çalınmaya teşebbüs edilmiştir. Korkarım ki bu teşebbüsler sezon sonuna kadar devam edecektir." BÜYÜKEKŞİ'YE GÖNDERME: GERÇEK ANLAMDA 'ARTIK YETER' DEDİRTTİ "Yaşananlar sadece bu camianın fertlerini değil, biraz vicdanı olan herkesi rahatsız edecek durumdadır. Bugün burada olağanüstü toplanmamızın sebebi sadece o maçta yaşananlar değil, çok daha fazlasıdır. Son maçlarda kaybettiğimiz 3 şampiyonluk, sözde şike kumpası, kirli ittifaklarla şampiyonluklarımızın çalınması, saha içinde insanları çıldırtan kararlar, TFF ve kurullarının çifte standart yaptırımları, başarı için her yol mübah anlayışı ile kin ve nefret kusan bazı rakipler ve saymakla bitmeyecek birçok olay. Bizlere 'artık yeter' dedirtti. Gerçek anlamda yeter, o bildiğiniz yeter değil!" "TRABZONSPOR MAÇI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

"Trabzonspor maçında yaşananlar bizim için bardağı taşıran son damla oldu. Çünkü bu maçta yaşananlar organize ve planlı şekilde gerçekleşmiştir. Bu, herhangi bir futbol maçında yaşanan olaylardan ibaret değildir. Açık ve net söylüyorum, kim üstüne alınırsa alınsın, bu duruma göz yumulmuş ve müsaade edilmiştir." REKLAM "Gergin geçeceği apaçık belli bir maçta valilik ve emniyet müdürlüğü gereken güvenliği sağlayamamıştır. Bugün genel kurul toplantısındayız, İstanbul emniyeti çok daha iyi bir güvenlik önlemi almıştır. Olması gerektiği gibi. Trabzon'da yaşanan güvenlik zafiyeti hiçbir şekilde hafife alınacak bir konu değildir. Ne sesimizi duyan var, ne utanan, ne sıkılan! Karadeniz insanına birçok sıfat verebilirsiniz. Bunlardan biri de merttir. Mert olan insan tribünde maskeyle durmaz." "MEŞRU MÜDAFAA YAPAN OYUNCULARIMIZ PFDK'YA SEVK EDİLDİ"

"Meşru müdafaa yapan oyuncularımız ve çalışanlarımız PFDK'ya sevk edildiler. Trabzon maçları çoğu zaman gergin geçer ama bu maçta hiç görmediğimiz kadar su ve patlayıcı - yanıcı maddeler olmak üzere cisimler sahaya atılmıştır. Her dakika gerginlik artmıştır. Biz bunu İstanbul'dan görüp, 2-0 öndeyken hocamıza 'İstediğin an takımı sahadan çekebilirsin' derken Trabzon emniyeti burnunun dibindeki maça müdahale edememiştir." Bu büyük isyanımızın nedenleri! 👇 pic.twitter.com/kw62ZJLIEs — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 2, 2024 "YURT DIŞIYLA TEMAS HALİNDEYİZ" "Biz bu maçtan beri yurt dışıyla temas halindeyiz. Uzmanlar, hukukçular, futbol dünyasındakiler... Niye temas halindeyiz? Başımıza gelecekleri bildiğimiz için. Gözlemciler, hatta yabancı gözlemci hakeme tam puan vermiştir. Yabancı gözlemci diyorum çünkü bizim temasta olduğumuz yabancı uzmanlar 'Bu Avrupa'da olsa bu hakemin lisansı iptal edilirdi' diyenler. TFF'nin getirdiği neredeyse tam puan vermiş, 91 puan" "Yaşanan olayları gerekli güvenliği sağlamakla yükümlü kişiler, maçı iptal etmesi gereken hakem, TFF hayatlarında hiçbir şey olmamış gibi devam ederken bazı rakiplerimizin yaratmaya çalıştığı kamuoyu baskısı nedeniyle kendini linçten savunmaya çalışan futbolcularımız PFDK'ya sevk edilmişlerdir. İşte böyle bir Türkiye'de rekabet etmeye çalışıyoruz." "USLU USLU DAYAK YEMELERİNİ BEKLİYORLARDI"

"TFF'miz. TFF'miz diyoruz çünkü bizim TFF'miz. Onların anlayışına göre oyuncularımız kaçmalıymış. Kaçsalarmış fazla güç kullanmak zorunda kalmazlarmış ve bütün bunlar yaşanmazmış. Herhalde futbolcularımızın uslu uslu dayak yemelerini bekliyorlardı. Armamızı kahramanca temsil ettiler orada." "Yok efendim o sahibi olduğunuz spor medyasıyla beraber, hepiniz buraya almayalım dediniz ama biz öyle yapmıyoruz, bu kanal ve benzerlerinde işlenen şey Fenerbahçe saha ortasında sevinmemeliymiş. Onların bir futbolcusuna açıklama yaptırıyorlar, adam hayatım boyunca böyle bir şey görmedim, böyle kışkırtma mı olur mealinde bir şeyler söylüyor. Daha siz 3 ay evvel siz kendi aldığınız galibiyeti kutladınız. Mert Hakan eli cebinde gelmiş, neresinde gelseydi!" Kadıköy'de tarihi kongre! İşte o anlar "SANKİ ORASI ÖZERK BİR BÖLGE..." "Sanki orası özerk bir bölge. Acaba biz şiddeti normalleştirmeye çalışan bir ülke haline mi geldik? Orada yaşananlar, linç teşebbüsleri tamamen göz ardı edilip futbolcularımızın meşru müdafaası tartışılıyor." "Fenerbahçe'nin ülkesi ve vatanı için duruşu kurulduğundan beri apaçık ortadayken. Bu maçın ardından tek bir siyasi partiden, üst makamda görev alan tek bir siyasetçiden, devlet erkanından, TFF'den veya herhangi bir futbol paydaşından kamuoyunda bir geçmiş olsun mesajı gelmemesi son derece manidar ama bir o kadar da derin anlam taşımaktadır." "İLK TAŞ KOYMAYI PENDİKSPOR MAÇINDA DENEDİLER" "Şampiyonluk yarışımıza ilk taş koymayı Pendikspor maçında denediler. Orada hedefe ulaşamadılar. Batshuayi'nin son dakikada golünün gelmesiyle birlikte Trabzonspor maçında da şampiyonluk yarışımıza engel koyamadılar. Sanmayın ki teşebbüs etmeye devam etmeyecekler. Biz oraya gidiyoruz, yönetimler ve oyuncular arasında sıkıntı yok. Maç 2-0 gidiyor. Böyle gerginlik, böyle olaylar daha yakın zamanda başka bir İstanbul takımına 5-1 yenildikten sonraki görüntüler... Hayret verici."

"SİZ DE KUTLADINIZ" "Yok efendim o sahibi olduğunuz spor medyasıyla beraber, hepiniz buraya almayalım dediniz ama biz öyle yapmıyoruz, bu kanal ve benzerlerinde işlenen şey Fenerbahçe saha ortasında sevinmemeliymiş. Onların bir futbolcusuna açıklama yaptırıyorlar, adam hayatım boyunca böyle bir şey görmedim, böyle kışkırtma mı olur mealinde bir şeyler söylüyor. Daha siz 3 ay evvel siz kendi aldığınız galibiyeti kutladınız. Yok efendim Mert Hakan eli cebinde gelmiş... Neresinde gelseydi? Biraz evvel izlediğimiz videomuz, eminim benim gibi hepimizin duygulanmasına hatta ileri gideyim öfkelenmesine neden olmuştur. Bu gördüklerimiz yaşadıklarımızın bir kısmı, hepsine zaman yetmez." "SON 5 SEZONDA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM" "Bu sezon dahil son 5 sezonda en çok puan toplayan 5 takımdan sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yok. Son 10 sezonda Fenerbahçe ile Galatasaray aynı puanı almış. Bu 10 senede Galatasaray 4, Beşiktaş 3, Başakşehir 1, Trabzonspor 1 olmak üzere şampiyonluklar paylaşılmış. Son 5 senede puan olarak öndeyiz, 10 senede ise denk puanla tepedeyiz. Bu istatistikler gösteriyor ki Fenerbahçe'nin son 10 senedir şampiyon olmaması sportif nedenlerle açıklanması mümkün değildir. Hayatın olağan akışına terstir."

"BİZE YAPILANLAR BİR KONSORSİYUM" "Buraya gelip haksızlığa karşı isyanınızı gösterdiğiniz için bana hayatımın en büyük gururunu yaşattınız. Fenerbahçe'nin tek başına da kalsa dimdik ayakta duracağının en güzel ifadesi de bu topluluktur. Sizin başkanınız olmaktan iftihar ediyorum. Bize yapılanlar bir konsorsiyum. Kurumlar değişiyor ama hedefler aynı. Birazdan konuşacağız ligden çekilelim mi çekilmeyelim mi diye... Acaba biz ligden çekilsek kimin otobüsüne kurşun atacaklar? Kimin kulübüne ve başkanına kumpas kuracaklar? Hangi takım linç etmeye çalışacaklar? Bizleri bunları yapanlar en büyük gücü son yıllarda camiamızın eskisi gibi kenetlenememesinden ve çatlak sesler çıkmasından alıyorlar. Artık bizler de fabrika ayarlarımıza dönmeliyiz." Pendikspor ve Murat Özkaya tepkisi! "KAPTANLAR SÖZ ALDI" "Takımımızla konuşmaya gittik. Kaptanlar söz aldı, hocamız söz aldı. Onlar Trabzon'dan müthiş bir kenetlenmeyle geldiler. Gözlerimin içine bakıp 'Sonuna kadar emeğimizle, terimizle, kanımızla mücadele etmek istiyoruz. Şampiyon olacağız.' dediler."

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLADIĞI MADDELER - Size genel görüşleri söyledim. Şimdi YDK, eski yönetim kurulu üyeleri, gelen mektuplardan gelen görüşleri özetleyeceğim. En çok ağır basan görüş 'Ligden çekileceğimize faaliyetleri donduralım, neden bir alt lige düşüp aynı tiyatronun figüranı olalım?' diyenler oldu. 'Lige genç takımla çıkalım, Avrupa'ya A takımla çıkalım' görüşü oldu. - Futbol faaliyetlerini askıya almayı şu an hiç ama hiç değerlendirmiyoruz çünkü bu konuda hazırlıklı olmamız gerek. Nasıl hazırlıklı olmamız gerek, yurtdışında bir yapılanmamız olması demek. Faaliyetleri durdurmak amatör liglerden başlamak demek. Bir nebze aşarız, sonra da bir kulüple birleşiriz. Daha önce olduk. - UEFA'dan gayriresmi bir görüş aldık. 'Ligden çekildik, hiç puan alamadık. İkinciliğimiz garanti, Avrupa'da oynayabilir miyiz?' dedik. Bize 'Tamamen federasyonunuzun kararı.' dediler. Yaşadıklarımıza bakınca, başkalarına hiçbir şey yapmayıp bize her şeyi yapan bir federasyon varken bu durumda Avrupa'ya yollamayabilirler. - Kulübümüz, tamamen kendi inisiyatifiyle alt lige düştüğü takdirde bu stadyum daha da fazla dolacaktır. Bu tepkiyi göstermek için. - Ana gelir kalemlerimizde de bir sıkıntı yok. Tek sıkıntı olabilecek şey yayın gelirleri. O da önümüzdeki sezon için. Bu tarafı işin kayıp tarafı ama Fenerbahçeliler, Fenerbahçeli iş adamları olarak işin o tarafını kapatacağımızdan zerre şüphemiz yok. - SPK, halka açık bir şirket olduğumuz için işin gelir tarafına bakıyor. Belki bir çağrı yapabiliriz. Bu ne demektir, küçük hissedarın hissesini satın almak demektir. Şu an Fenerbahçe'nin 80-85 milyon euro arası borsada işlem gören hissesi var. Bu hisselerin ne kadarı sizin, benim gibi insanlar yani evladiyelik tutanlar bilmiyoruz. Çağrı yapıldığında hepsini gelmeyeceği net. Ne kadarı gelir onu hesaplamak imkansız.

LİGDEN ÇEKİLME KARARI ERTELENDİ "Ligden çekilelim, onu yapalım, bunu yapalım... Ama biz ligden çekilirsek kimin otobüsüne kurşun atacaklar? Biz ne boyun eğeriz, ne de şampiyonluklar, kupalar uğruna inandığımız ilkelerden en ufak taviz vermeyiz. İki alternatifimiz var. Herkes bir alternatife odaklandı. Birisi hiçbir şey yapmamak, biri de futbol faaliyetlerini askıya almak. Biz artık hiçbir şey yapmamaktansa bundan sonraki süreçte itiraz bayraklarını kaldırarak, her gün ölmektense bir gün ölmenin daha iyi bir yol olacağını düşünerek sizlerin huzuruna çıktık. Bugün burada ne sonuç çıkarsa çıksın, biz yönetim kurulu olarak elimizden gelen tüm çabayı, hayata geçirmek için sarf edeceğiz. En uç opsiyonlardan birisi olan ligden çekilme... Hepinizi anlıyorum, 'Bu tiyatronun figüranı olmayalım.' diyorsunuz. En başta da ben söylüyorum ama figüran olmamakla, meydanı boş bırakmak arasındaki dengeyi iyi düşünmek gerekiyor. Yaptığımız bütün görüşmelerde en az tercih edilen, tercih edilenler arasında en son opsiyon olarak değerlendirilen, ligden çekilme oldu. Neden ben burada muhatap olduğum adamlarla bir alt ligde muhatap olayım? Bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz. Edin Dzeko'ya, Tadic'e, Mert Hakan'a buradan sesleniyorum; sizin istediğinizi genel kurul da istiyor. Çıkın ne yapacaksanız yapın ve o şampiyonluğu bize getirin." "LİGDE U19'LA ÇIKMANIN ESPRİSİ YOK" "Maçlara da U-19'la çıkmanın bir esprisi yok. O yüzden Dzeko'ya, Tadic'e, Mert Hakan'a sesleniyorum: Sahaya çıkın, ne yapacaksanız yapın ve şampiyonluğu bize getirin" "ŞANLIURFA'YA PLAN YAPMAYIN" "Taraftarlarımıza '2 Nisan akşamına kadar Şanlıurfa için plan yapmayın.' dedim. 2 Nisan akşamındayız, tekrar çağrı yapıyorum. Lütfen plan yapmayın, bilet rezerve etmeyin."

"SÜPER KUPA İÇİN İKİ OPSİYONUMUZ VAR" "Süper Kupa'yla alakalı iki opsiyonumuz var: hiç çıkmamak veya U-19'la çıkmak. Büyüklerimizden aldığımız görüş radikal bir tepki olacaksa Süper Kupa'da olmalı görüşü. Ben de buna katılıyorum. Karagümrük maçını tarihini değiştirelim diyeceksin... Karagümrük kabul etmezse ne olur diyoruz, hallederiz diyorlar. Karagümrük'ü hallediyorsunuz, Galatasaray'ı halledemiyorsunuz öyle mi? Sen buranın amirisin, vereceksiniz kararı geçeceksiniz. 15 Mart'a kadar Süper Kupa tarihini bekleseydiniz. Lanetli midir nedir bu Süper Kupa, bir türlü dikiş tutturamadı. Avrupa'da oynayan, rakibimiz olan takımların federasyonları takvimi değiştirecek ama bizim federasyonumuz 'ülke puanı vatan millet' derken Süper Kupa tarihini değiştirmeyerek Fenerbahçe'nin hem şampiyonluk hem Avrupa yoluna taş koyacak. Bu maça çıkmayalım diyen o kadar çok insan var ki." "SÜPER KUPA'YA ÇIKMAZSAN..." Bir karar vermeliyiz. Süper Kupa'ya çıkmazsan Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya kalamıyorsunuz. problem değil. Daha önemlisi 3 ay ile 1 yıl arası hak mahrumiyeti var. Herhalde bizi yakalamışken bırakmazlar. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Geliri yok onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız. "ÜÇÜNCÜ OPSİYON TÜRKİYE KUPASI" Önümüzdeki sene Türkiye Kupası'na katılmamak, sizlere soracağımız üçüncü opsiyon. En az 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmama düşüncesindeyiz. Türkiye Kupası külliyen zarar. Önümüzdeki sezon yeni bir format oluyor, Fenerbahçe'siz yapsınlar o formatı.