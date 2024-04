Fenerbahçe Kulübünün gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda, yönetimin sunduğu 4 maddelik önerge, üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 4 maddelik önerge, genel kurul üyelerinin oyuna sunuldu.

Oy birliğiyle kabul edilen önergeyle Fenerbahçe yönetimi, alınan karar doğrultusunda oylamaya sunulan maddeleri, görev süresi boyunca hayata geçirme yetkisine sahip oldu.

Mevcut yönetimin görev süresinin bitimine kadar tam yetki verilmesi için sunulan önergede, şu maddeler yer aldı:

1- Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya 2023 Süper Kupa maçına futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

2- Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 yıl Türkiye Kupası'na futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

3- Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.

Camiaya seslenen Ali Koç, bir ve bütün olduklarında bu sorunları çok daha çabuk çözeceklerini belirterek, “Bugün bu stada yan sokaktan, Amerika’dan, Avrupa’dan, Uzak Doğu’dan kısacası yurdun ve dünyanın dört bir yanından gelen kongre üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Burada hep birlikte tarih yazdık. Demin de ifade ettiğim gibi yeni başlıyoruz. Bu bataklık ortamına, her geçen gün dibe inen Türk futboluna, mağdur edilen Fenerbahçe’ye daha fazla devam etmemek için hepimize çok büyük görevler düşüyor. Önümüzdeki sezon gerektiği takdirde bu konuları tekrar adreslememiz gerekirse bir sonraki kurulda tekrar masaya yatıracağız. O zamana kadar hem Süper Kupa’da, hem Türkiye Kupası’nda, hem de FIFA ve UEFA nezdinde gerekli adımları atmak için yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. İnşallah bu sebepler için bir daha tarih yazmak durumunda kalmayız. Öncelikle futbol, sadece futbol paydaşlarının olmalıdır. Türk futbolunun tekrar hak ettiği yere gelmesi için bir manifesto oluşturup açıklayacağız. Bunlara eklenecek çok ama çok şey var. Cesaret, irade ve doğru kadrolar bu işi çözecektir. Tekerleği tekrar icat etmemize gerek yoktur. Pek çok federasyon geçmişte sıkıntılar yaşayıp kendini yeniden keşfetmiş ve dünya futbolunda konuşulur ülkeler haline gelmiştir. Bu futbol aşkı ve imkanlarla neden biz onlardan biri olmayalım? İçiniz rahat olsun diyemiyorum. Şu konuda içiniz rahat olsun, bir ve bütün olduğumuzda bu engelleri çok daha çabuk ve gerçekçi bir şekilde aşacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun” şeklinde konuştu.

"Ligden çekilelim, onu yapalım, bunu yapalım... Ama biz ligden çekilirsek kimin otobüsüne kurşun atacaklar? Biz ne boyun eğeriz, ne de şampiyonluklar, kupalar uğruna inandığımız ilkelerden en ufak taviz vermeyiz. İki alternatifimiz var. Herkes bir alternatife odaklandı. Birisi hiçbir şey yapmamak, biri de futbol faaliyetlerini askıya almak. Biz artık hiçbir şey yapmamaktansa bundan sonraki süreçte itiraz bayraklarını kaldırarak, her gün ölmektense bir gün ölmenin daha iyi bir yol olacağını düşünerek sizlerin huzuruna çıktık. Bugün burada ne sonuç çıkarsa çıksın, biz yönetim kurulu olarak elimizden gelen tüm çabayı, hayata geçirmek için sarf edeceğiz. En uç opsiyonlardan birisi olan ligden çekilme... Hepinizi anlıyorum, 'Bu tiyatronun figüranı olmayalım.' diyorsunuz. En başta da ben söylüyorum ama figüran olmamakla, meydanı boş bırakmak arasındaki dengeyi iyi düşünmek gerekiyor. Yaptığımız bütün görüşmelerde en az tercih edilen, tercih edilenler arasında en son opsiyon olarak değerlendirilen, ligden çekilme oldu. Neden ben burada muhatap olduğum adamlarla bir alt ligde muhatap olayım? Bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz. Edin Dzeko'ya, Tadic'e, Mert Hakan'a buradan sesleniyorum; sizin istediğinizi genel kurul da istiyor. Çıkın ne yapacaksanız yapın ve o şampiyonluğu bize getirin."

"Her gece yatarken bizi düşün"

"Hazırlanan videonuz eminim benim gibi hepinizin duygulanmasına, yeniden öfkelenmesine neden olmuştur. Üstelik bu videoda gördükleriniz yaşadıklarımızın kısa bir özeti! Son bir istatistik paylaşacağım, oradan da ana konumuza geleceğiz. Bu istatistik de sizi öfkelendirecek. Son 5 sene, 5. sene bu sene olmak üzere 30. hafta itibariyle puan durumu. İki tablomuz ise son on sene, onuncu bu senenin 30. haftası olması itibariyle. Bu tablo, son 5 senedeki takımların, şampiyon olmuş takımların puanlarını gösteriyor. Hepsi 178 maç yapmış. Bu tablodaki 5 takımdan sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yok bu süreçte!

10 seneye bakalım, bu sezon dahil on sezon. Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanı almış. Bu on senede Galatasaray 4, Beşiktaş 3, Başakşehir ve Trabzonspor 1 olmak üzere 9 şampiyonluk 4 takım arasında paylaşılmış. Fenerbahçe yine şampiyon olamamış."

EROL BİLECİK'İN AÇILIŞ KONUŞMASI

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, tarihe geçen bir gün yaşandığını, çoğunluğun sağlanması için gereken sayıyı da geçtiklerini vurguladı. Gayrettepe'de yaşanan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bilecik, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünü iyi not edin. İleride bir gün hepinizin bugünü gururla hatırlayacağını 'Ben de oradaydım' diyeceğinizi biliyoruz. Bugün hakkımızı aramak için ayağa kalkacağımız gün. 'Fenerbahçe oyunun içinde ancak yarışın dışında kalsın' diyorlar. Fenerbahçe girdiği her oyuna yarışı kazanmak için girer, alnının teriyle de o yarışı kazanır. Son zamanlarda etkisinin artırıldığını gördüğümüz yaşadığımız bu olaylar, kulübümüzün manevi benliği açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu gidişata dur demek için bir aradayız. Haksızlıkları sorgulamak ve ortak karar vermek için bir aradayız. Bizi buraya getiren şey, Trabzonspor maçında yaşadıklarımız değildir. Ancak Trabzonspor maçında futbolcularımıza yapılan linç girişimleri bardağı taşıran son noktadır. Her insanın yeter dediği bir nokta var. Bize yapılan haksızlıkları yarına da bırakmayacağız, kimsenin yanına da bırakmayacağız."