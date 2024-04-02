Fenerbahçe'den Pendikspor ve Murat Özkaya tepkisi!

Sarı-lacivertlilerin genel kurulda gösterilen videoda Pendikspor için, "Galatasaray'ın arka bahçesi mi?" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin paylaştığı videoda Pendikspor ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya için yer alan ifadeler şu şekilde:

"Tarihi Denizli maçından rezaletinden 18 sene sonra Kadıköy'de yeni bir rezaletle tanıştık. Futbolun bütün çirkinliklerini uygulamak için sahaya çıkan, her pozisyonda yere yatan, arkalarındaki güçten talimat aldıkları bariz bir şekilde belli olan Pendiksporlu oyuncular! 2 dakikada bir yerdeler! Her türlü numaraya, çirkinliğe şahit olduk! Uzatmalarla birlikte 114 dakika oynanan maçta 47 dakika topla oynama süresi, başka bir Fenerbahçe'yi durdurma projesi olarak hafızalara kazındı. 2006'daki olaylı Denizli maçında bile oyun bu kadar durmamıştı. Hiçbir tribün geliri olmamasına rağmen, yaptığı transferlerle dikkat çeken Pendikspor'un gizli finansörünü merak edenler, o kişi, bir başka sahibi olduğu alt küme takımının bir yıl önce play-off'ta maç kaybettiği gün, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında vagon olan kişi olabilir mi? Bu kişi Galatasaray'ın gizli finansörü olabilir mi? Pendikspor, Galatasaray'ın arka bahçesi olabilir mi? Biz neden isyan ediyoruz? Herkesin bilip, bilmezden geldiği bu çirkin bağlantılara, ilişkilere isyan ediyoruz!"