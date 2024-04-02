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        Haberler Dünya Gazze'ye gemilerle gönderilen tonlarca insani yardım teslim edilemeden geri döndü - Dünyadan haberler

        Gazze'ye gemilerle gönderilen tonlarca insani yardım teslim edilemeden geri döndü

        Kıbrıs Adası'ndan Gazze'ye gemilerle gönderilen insani yardımın 240 tonunun, Dünya Merkezi Mutfağı adlı yardım kuruluşunun 7 üyesinin İsrail saldırısında yaşamını yitirmesi nedeniyle teslim edilemeden geri döndüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 19:37 Güncelleme: 02.04.2024 - 21:53
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        Gazze'ye gönderilen yardımlar geri döndü
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        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) Gazze'ye deniz yoluyla gönderilen 240 ton yardım, İsrail'in Dünya Merkezi Mutfağı'nın (WCK) aracına düzenlediği saldırının ardından geri döndü.

        Güney Kıbrıs basınında yer alan haberlere göre, GKRY Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis, Larnaka Limanı'ndan Gazze'ye gönderilen insani yardımların 90-100 ton kadarının insanlara ulaştırıldığını söyledi.

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        Gotsis, İsrail saldırısında WCK'nin 7 üyesinin hayatının kaybetmesi sonucu dağıtılamayan 240 ton yardımın gemilerle tekrar Kıbrıs'a döndüğünü kaydetti.

        Sözcü Gotsis, söz konusu yardımlara ne olacağına ve tekrar bölgeye deniz yoluyla yardım gönderilip gönderilmeyeceği konusunda bilgi vermedi.

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        Kıbrıs Adası'ndan Gazze'ye insani yardım amacıyla oluşturulan deniz koridoruyla WCK ve Open Arms kuruluşları, insani yardımların ilk kısmını 11 Mart'ta bir gemi ile bölgeye göndermişti.

        Cumartesi günü 3 gemi ile yola çıkan insani yardımların ikinci kısmı ise dün akşam saatlerinde Gazze sahillerine ulaşmıştı.

        WCK ÇALIŞANLARI DÜNKÜ SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

        İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

        Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

        Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

        Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı" ifadesi kullanılmıştı.

        İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor" açıklaması yapılmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
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